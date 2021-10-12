Де у Кременчуці запрацює ще один «Каскад»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 235

Це вже четвертий пристрій автофіксації у нашому місті

З 13 жовтня в Україні запрацюють ще 21 комплекс автофіксації порушень ПДР. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

На один прилад фіксації правопорушень, який контролюватиме дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, стане більше і в Кременчуці.

Розмістять «Каскад» у кварталі №274, 4 між зупинками «пр.Полтавський» та «Вул.Андрія Ковальова», він відстежуватиме рух у напрямку від Пивзаводу.