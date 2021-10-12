Чи завжди пішоход правий: згадуємо правила дорожнього руху

Часто пішохід не звертає уваги на автомобілі, адже вважає, що закон на його боці в будь-якому випадку
Водії вже звикли, що пішохід може вибігти на пішохідний перехід, навіть якщо автомобіль за метр до перетину «зебри». Інколи, вибігаючи на дорогу, пішохід навіть не дивиться у бік автомобіля. А часто ще й розмовляє телефоном або слухає музику в навушниках.
Проте, пішохід при виході на перехід повинен керуватись не власним розсудом. Він має діяти відповідно до ПДР.
Водіям слід пам'ятати, що забороняється здійснювати об`їзд пішохода, який перебуває на пішохідному переході незалежно від відстані між ним і транспортним засобом. А також збільшувати швидкість з метою «проскочити» перед пішоходом, який ступив на нерегульований пішохідний перехід.
А пішоходам не варто забувати про частину 1 статті 127 КУпАП, яка передбачає накладення на пішоходів штрафу у розмірі 255 грн за «перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються».
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