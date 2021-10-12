Чи завжди пішоход правий: згадуємо правила дорожнього руху

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 386 Коментарів: 1

Часто пішохід не звертає уваги на автомобілі, адже вважає, що закон на його боці в будь-якому випадку

Водії вже звикли, що пішохід може вибігти на пішохідний перехід, навіть якщо автомобіль за метр до перетину «зебри». Інколи, вибігаючи на дорогу, пішохід навіть не дивиться у бік автомобіля. А часто ще й розмовляє телефоном або слухає музику в навушниках.

Проте, пішохід при виході на перехід повинен керуватись не власним розсудом. Він має діяти відповідно до ПДР.

пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах. У тому числі підземних і надземних. А у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч (пункт 4.7 ПДР);

пішоходам забороняється, зокрема, виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід (пункт 4.14 ПДР);

небезпека для руху це, зокрема, поява рухомого об’єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи перетинає її. Даний перелік не є вичерпним (пункт 1.10 ПДР);

пішоход має право на перевагу під час переходу проїзної частини, позначеної нерегульованими пішохідними переходами. (пункт 4.16 ПДР);

водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека (пункт 18.1 ПДР).

Водіям слід пам'ятати, що забороняється здійснювати об`їзд пішохода, який перебуває на пішохідному переході незалежно від відстані між ним і транспортним засобом. А також збільшувати швидкість з метою «проскочити» перед пішоходом, який ступив на нерегульований пішохідний перехід.

А пішоходам не варто забувати про частину 1 статті 127 КУпАП, яка передбачає накладення на пішоходів штрафу у розмірі 255 грн за «перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються».