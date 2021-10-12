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Кременчук, Спорт

Двоє велосипедистів з Кременчука завоювали нагороди

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 249

 

Вітаємо наших спортсменів

У селі Моршине Кіровоградської області відбувся чемпіонат Кіровоградщини з велоспорту-шосе. Як повідомив тренер Юрій Мітяй, змагання проходили протягом двох днів - 9 та 10 жовтня. 

Кременчук представили юні вихованці. Максим Троян в індивідуальній гонці завоював 1 місце та 2 місце в естафеті. Катерина Троян - індивідуальна гонка 2 місце, естафета - 1 місце. 

Вітаємо наших вихованців з медалями, бажаємо міцного здоров'я та подальших успіхів. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: велоспорт
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