Відключення електроенергії в Кременчуці 12 жовтня: адреси

У місті ремонтуватимуть електромережі
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 12 жовтня на кременчужан чекають тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Вільної України, 17-40;
- вул. Олени Пчілки, 13/30, 15, 16, 18;
- вул. Сидора Ковпака;
- пров. Марії Заньковецької;
- пров. Ягідний.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48а, 52;
- вул. Олександра Білаша, 8, 10, 12, 18;
- вул. Лікаря О.Богаєвського, 26-58;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- вул. Арсенальна, 22-26;
- вул. Європейська, 50-58;
- вул. Нагірна, 7-30;
- вул. Чередницька, 20-46;
- вул. Чкалова, 39-57;
- вул. Басейна;
- вул. Кронштадська, 1, 2, 4;
- вул. Миколи Кучми, 61-92;
- вул. Військова 1/37;
- вул. Деповська, 63-94;
- вул. Силікатна;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Новоіванівський;
пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пров. Арсенальний;
- пров. Чкалова
З 8.00 до 18.00 відключать світло за адресами:
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Ярмаркова;
- вул. Салганна;
- вул. Виноградна;
- вул. Художня;
- вул. Тупікова;
- вул. Єгорова;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Насосна;
- вул. Франка;
- вул. Революціонерів;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова, 55-80;
- вул. Размислова, 5-9;
- вул. Чкалова;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Ушинського;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.