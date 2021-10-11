Відключення електроенергії в Кременчуці 12 жовтня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 373

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 12 жовтня на кременчужан чекають тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.



З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Вільної України, 17-40;

вул. Олени Пчілки, 13/30, 15, 16, 18;

вул. Сидора Ковпака;

пров. Марії Заньковецької;

пров. Ягідний.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48а, 52;

вул. Олександра Білаша, 8, 10, 12, 18;

вул. Лікаря О.Богаєвського, 26-58;

вул. Сущінського;

вул. Лєвуна;

вул. Гранітна;

вул. Бетонна;

вул. Арсенальна, 22-26;

вул. Європейська, 50-58;

вул. Нагірна, 7-30;

вул. Чередницька, 20-46;

вул. Чкалова, 39-57;

вул. Басейна;

вул. Кронштадська, 1, 2, 4;

вул. Миколи Кучми, 61-92;

вул. Військова 1/37;

вул. Деповська, 63-94;

вул. Силікатна;

пров. Столярний;

пров. Тихий;

пров. Новоіванівський;

пров. Солдатський;

пров. Червоний;

пров. Арсенальний;

пров. Чкалова

З 8.00 до 18.00 відключать світло за адресами: