Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Кременчук

Відключення електроенергії в Кременчуці 12 жовтня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 373

 

У місті ремонтуватимуть електромережі

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 12 жовтня на кременчужан чекають тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Вільної України, 17-40;
  • вул. Олени Пчілки, 13/30, 15, 16, 18;
  • вул. Сидора Ковпака;
  • пров. Марії Заньковецької;
  • пров. Ягідний.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48а, 52;
  • вул. Олександра Білаша, 8, 10, 12, 18;
  • вул. Лікаря О.Богаєвського, 26-58;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • вул. Арсенальна, 22-26;
  • вул. Європейська, 50-58;
  • вул. Нагірна, 7-30;
  • вул. Чередницька, 20-46;
  • вул. Чкалова, 39-57;
  • вул. Басейна;
  • вул. Кронштадська, 1, 2, 4;
  • вул. Миколи Кучми, 61-92;
  • вул. Військова 1/37;
  • вул. Деповська, 63-94;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Новоіванівський;
    пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • пров. Арсенальний;
  • пров. Чкалова

З 8.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Республіканська, 1-74;
  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Салганна;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Художня;
  • вул. Тупікова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Насосна;
  • вул. Франка;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова, 55-80;
  • вул. Размислова, 5-9;
  • вул. Чкалова;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Ушинського;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх