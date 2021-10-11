Під Кременчуком знайшли чоловіка, якого шукали на Харківщині

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 302

Через негаразди з пам’яттю він не зміг пояснити, як опинився за сотню кілометрів від домівки. Зміг лише пригадати, що понад тиждень ішов пішки

Чоловіка майже місяць розшукували, як безвісно зниклого на Харківщині, а знайшли під Кременчуцком.

Як повідомили у пресслужбі поліції, через негаразди з пам’яттю він не зміг пояснити, як опинився за сотню кілометрів від домівки. Зміг лише пригадати, що понад тиждень ішов пішки.

Про невідомого, який кілька діб «живе» просто неба у лісосмузі, неподалік села Мала Кохнівка, до відділення поліції №2 Кременчуцького райуправління повідомили місцеві жителі. Поліцейські негайно відреагували на виклик про допомогу та доставили чоловіка до територіального підрозділу. Там його оглянули медики та нагодували.

Проаналізувавши орієнтування з інших областей про розшук безвісно зниклих людей, правоохоронці встановили особу невідомого та повідомили гарну звістку його рідним. Як з’ясувалося, 63-річний чоловік мешкає в одному з міст Харківської області. На даний час чоловік знову вдома – його здоров’ям опікуються близькі люди.