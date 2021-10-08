Кошти на виплату зарплати технічному персоналу шкіл надійшли, але отримали їх не всі

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 175

Міський голова вважає, що це - провина директорів та бухгалтерів окремих шкіл

Технічний персонал шкіл Кременчука досі не отримав заробітну плату. Про таке стало відомо під час засідання виконавчого комітету 8 жовтня. Мер міста поцікавився у заступниці голови департаменту освіти Світлани Михайленко, в чому причина - адже кошти на рахунки надійшли ще у вівторок.

- Почали фінансувати ще минулого місяця, частина вже отримала. І цього тижня всі мали отримати заробітну плату, - відповіла пані Михайленко.

Мер припустив, що своєчасна виплата іноді залежить безпосередньо від директорів шкіл та працівників бухгалтерії. Він доручив департаменту ретельніше контролювати процес виплат, аби зарплату люди отримували в той же день, коли надходять кошти.