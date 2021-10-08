Кошти на виплату зарплати технічному персоналу шкіл надійшли, але отримали їх не всі

Технічний персонал шкіл Кременчука досі не отримав заробітну плату. Про таке стало відомо під час засідання виконавчого комітету 8 жовтня. Мер міста поцікавився у заступниці голови департаменту освіти Світлани Михайленко, в чому причина - адже кошти на рахунки надійшли ще у вівторок.
Мер припустив, що своєчасна виплата іноді залежить безпосередньо від директорів шкіл та працівників бухгалтерії. Він доручив департаменту ретельніше контролювати процес виплат, аби зарплату люди отримували в той же день, коли надходять кошти.