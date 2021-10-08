Помер письменник і учасник бойових дій в багатьох країнах Броніслав Сьомик

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У Кременчуці помер письменник і учасник бойових дій в багатьох країнах Броніслав Сьомик. Про це повідомив Департамент освіти Кременчуцької міської ради.

Департамент висловлює співчуття та слова підтримки його дочці Олені Сьомик, Президенту Малої Академії наук Кременчука та консультанту Кременчуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників.

Броніслав Іванович, у свій час, як офіцер флоту відповідально виконував доручення уряду, забезпечував бойові дії військ флоту. Співпрацював з видатними діячами різних країн, виконував інші завдання у регіонах світу. Останні роки свого життя присвятив дослідженню та написанню книг з історії рідного міста, держави, українського народу.

Броніслав Іванович був людиною великої душі, безсумнівної честі, сумління, працьовитим і відповідальним, досвідченим і розумним.