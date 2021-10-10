Чим небезпечне отруєння чадним газом і що робити, якщо воно сталося

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 208

Із початку року на Полтавщині 16 людей отруїлися чадним газом, внаслідок чого 5 загинуло та 22 особи постраждало

Чим небезпечне отруєння чадним газом і що робити, якщо воно сталося, інформує департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.

Минулого тижня, з 27 вересня по 3 жовтня, в області від отруєння чадним газом загинула одна людина та двоє постраждало.

Загалом із початку року на Полтавщині сталося 16 випадків отруєння чадним газом, внаслідок чого 5 людей загинуло та 22 особи постраждало, у тому числі 8 дітей.

Як свідчить статистика, випадки отруєнь частішають з настанням холодів та початком опалювального сезону. Частіше за все люди отруюються чадним газом через необережність при користуванні приладами пічного та газового опалення. Адже чадний газ – це продукт неповного згорання будь-якого палива через нестачу кисню в зоні горіння.

Зрозуміти, що у газифікованому приміщенні є чадний газ, можна за кольором полум’я згоряння природного газу, яке з блакитного (синього) змінює свій колір на жовтий, або за допомогою сигналізатора загазованості.

Чадний газ небезпечний тим, що його не можна відчути: він безбарвний і не має запаху. Потрапляючи дихальними шляхами до крові, він витісняє гемоглобін кисню. В результаті настає кисневе голодування тканин.

Невеликі дози чадного газу викликають у постраждалого сльозотечу, сухий кашель, біль у грудях, почервоніння шкіри, прискорене серцебиття, сонливість, головокружіння, шум у вухах, запаморочення, головний біль (ніби «обруч» на голові), відчуття втоми тощо.

При тяжкому отруєнні у людини порушується дихання, настають судоми, вона втрачає свідомість. При цьому, втрата свідомості настає поступово та супроводжується таким знесиленням, що навіть відчувши небезпеку, людина часто не може самостійно врятуватись.

Найбільш чутливими до чадного газу є діти, вагітні та люди із захворюваннями легень та серця.

У разі отруєння чадним газом необхідно:

вивести або винести постраждалого на свіже повітря;

викликати швидку медичну допомогу;

забезпечити вільне надходження повітря до легень, розстебнувши одяг;

якщо постраждалий притомний, дати випити рідину (чай, каву, воду);

якщо постраждалий непритомний, піднести до носа змочену нашатирним спиртом ватку;

у разі відсутності дихання необхідно провести серцево-легеневу реанімацію.

Аби уникнути отруєння, треба дотримуватися наступних правил: