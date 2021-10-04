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Надзвичайні новини

На Полтавщині двоє пенсіонерів отруїлись чадним газом: один помер (доповнено)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 469

  
Обставини події встановлюються

Третього жовтня о 14.49 до новосанжарської центральної лікарні з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом» госпіталізували особу у тяжкому стані.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Полтавської ОДА, також на місці події виявили тіло, яке для встановлення причин смерті направили до Кобеляцького відділення обласного бюро СМЕ.

Обставини даної події встановлюються.

 

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції, до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що в селі Лугове сусіди-пенсіонери не виходять на вулицю та двері будинку зачинені.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. У кімнаті будинку поліцейські виявили тіло 84-річного господаря без ознак життя. Його 83-річну співмешканку в тяжкому стані доставили до медзакладу.

За попередніми даними, смерть літнього чоловіка, ймовірно, настала в результаті отруєння чадним газом. Остаточну причину смерті пенсіонера встановить судово-медична експертиза.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: отруєння газом
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