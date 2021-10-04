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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі кікбоксери завоювали нагороди на Всеукраїнському турнірі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 275

 

Вітаємо наших спортсменів

У Харкові відбувся Всеукраїнський турнір з кікбоксингу ІСКА, де взяли участь вихованці Олега Скирти з клубу Шторм. 

Результати змагань: 

  • Анвар Мусраілов - вагова категорія до 55 кг: 2 місце в розділі К-1, 3 місце в розділі лоу кік;
  • Лук'янченко Єгор - вагова категорія до 63 кг: 2 місце в розділі лоу кік;
  • Скирта Тимур - вагова категорія +45 кг: 2 місце в розділі К-1, 3 місце в розділі лоу кік.
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Автор: Альона Душенко
Теги: кікбоксинг
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