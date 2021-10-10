На Полтавщині на згарищі знайшли тіло 30-річного чоловіка

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9 жовтня, близько 19.00, у с. Свиридівка на вулиці Гоголя у згорівшому будинку знайшли тіло 30-річного чоловіка, повідомили у пресслужбі поліції.

За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили до бюро судово-медичної експертизи.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють причини та обставини трагедії.