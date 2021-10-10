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Надзвичайні новини

На Полтавщині на згарищі знайшли тіло 30-річного чоловіка

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 352

 

Поліція встановлює обставини його смерті

9 жовтня, близько 19.00,  у с. Свиридівка на вулиці Гоголя у згорівшому будинку знайшли тіло 30-річного чоловіка, повідомили у пресслужбі поліції.

За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили до бюро судово-медичної експертизи.
Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють причини та обставини трагедії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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