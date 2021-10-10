Мер впевнений, що Кременчук залишається містом, дружнім до дітей та молоді

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 295

Чи дійсно Кременчук залишається містом, дружнім до дітей та молоді? Депутатка міської ради Лариса Гориславець запропонувала подумати над цим 8 жовтня, перед початком засідання виконавчого комітету.

Адже об'єктивно важко назвати «‎проявами дружби» холодне повітря у приміщеннях дитячих садочків та невиконання програми з термомодернізації у належний термін. Крім того, в місті є проблема з виплатою зарплат вихователям та іншим працівникам закладів дошкільної освіти - і вони змушені брати відпустки за власний рахунок.

Зважаючи на все це, пані Гориславець запропонувала тимчасово зняти табличку «‎Громада, дружня до дітей та молоді», яка прикрашає будівлю мерії - принаймні до того моменту, коли зарплати виплатять, а садочки термомодернізують.

Проте, мер не вважає такі дії правильними.

- Не Ви ту табличку вішали, не Вам її і знімати, - відрізав міський голова.