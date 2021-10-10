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Кременчужан закликають правильно викидати сміття

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 423

 

Спалювати сміття суворо забороняється, за це можна влетіти на чималий штраф

Зібране вуличне сміття кременчужанам слід складувати лише в призначених для цього місцях. Про це нагадує департамент житлово-комунального господарства. Побутове та залишкове сміття потрібно виносити в сміттєві контейнери, а опале листя, обрізане гілля та великогабаритне сміття – в спеціально відведені для цього місця.

Комунальники просять дотримуватися цих правил, бо безвідповідальність деяких жителів лише навантажує та ускладнює їхню роботу.  

Вивіз сміття з контейнерних майданчиків, розташованих у межах житлових забудов, здійснюється автотранспортним підприємством щодня, а з майданчиків для великогабаритного сміття – за затвердженими графіками.

Спалювати сміття суворо забороняється. Нагадаємо, у 2020 році на державному рівні посилили відповідальність за спалювання сухої трави та інших злочинів, що забруднюють повітря, знищують рослинний світ тощо.

Наразі суми штрафів є наступними.

За ст. 241 та ст. 245 КК України розміри штрафів зросли:

  • з 1700-3400 грн до 30600-61200 грн – за забруднення атмосферного повітря;
  • з 5100-8500 грн до 91800-153000 грн – за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу.

За ст. 77, 77-1 КУпАП розміри штрафів збільшуються:

  • з 85-850 грн до 1530-15300 грн – за порушення вимог пожежної безпеки в лісах;
  • з 170-1190 грн до 3060-21420 грн – за самовільне випалювання рослинності або її залишків;
  • з 340-1700 грн до 6120-30600 грн – за самовільне випалювання рослинності або її залишків в межах заповідників.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: сміття штраф спалювання листя
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