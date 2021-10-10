Кременчужан закликають правильно викидати сміття

Зібране вуличне сміття кременчужанам слід складувати лише в призначених для цього місцях. Про це нагадує департамент житлово-комунального господарства. Побутове та залишкове сміття потрібно виносити в сміттєві контейнери, а опале листя, обрізане гілля та великогабаритне сміття – в спеціально відведені для цього місця.
Комунальники просять дотримуватися цих правил, бо безвідповідальність деяких жителів лише навантажує та ускладнює їхню роботу.
Вивіз сміття з контейнерних майданчиків, розташованих у межах житлових забудов, здійснюється автотранспортним підприємством щодня, а з майданчиків для великогабаритного сміття – за затвердженими графіками.
Спалювати сміття суворо забороняється. Нагадаємо, у 2020 році на державному рівні посилили відповідальність за спалювання сухої трави та інших злочинів, що забруднюють повітря, знищують рослинний світ тощо.
Наразі суми штрафів є наступними.
За ст. 241 та ст. 245 КК України розміри штрафів зросли:
За ст. 77, 77-1 КУпАП розміри штрафів збільшуються: