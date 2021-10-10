Під Горішніми Плавнями вчора сталася пожежа

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9 жовтня о 13.10 у Кузьменках під Горішніми Плавнями на відкритій території на вул. Степовій сталася пожежа.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, горіла суха рослинність на площі 0,5 га, також полум’я поширилося на господарчу споруду.

Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 14.30, а о 15.35 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив 0,5 га сухої рослинності та господарчу споруду. Врятовано поруч розташований житловий будинок.

До гасіння залучалися 6 чоловік особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.