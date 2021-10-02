Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Кременчук

Апарт-готель в центрі міста працює абсолютно законно, але в мерії вважають інакше

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 770

 

З редакцією зв'язалися власники готелю та надали документи, що підтверджують сплату як податків, так і туристичних зборів

Під час сесії Кременчуцької міської ради, що відбулася 28 вересня, розглядалося питаня про надання апарт-готелю «‎Рукавичка», що знаходиться на вулиці Генерала Іренєєва, 21, дозволу на приєднання до водопроводної мережі міста. 

Бізнес по-кременчуцьки: по документам житловий будинок, а по факту апарт-готель (доповнено)

Власники розробили відповідний проєкт, узгодили його в усіх інстанціях, залишилося лише отримати дозвіл на початок робіт - але саме тут виникла проблема.

Замість дозволу міський голова висловив їм пропозицію змінити форму власності, адже споруда зареєстрована як житловий будинок. І це дійсно так. Проте, васники, які проживають в цьому ж будинку, надають послуги з розміщення абсолютно законно, а назва «‎Апарт-готель «‎Рукавичка» офіційно зареєстрована Українським інститутом інтелектуальної власності. 

Більше того, претензії щодо несплати податків та туристичного збору абсолютно безпідставні.

На підтвердження своїх слів власники надали відповідні документи. Вони щиро сподіваються, що заяву на отримання дозволу на підключення до водопроводної мережі все ж таки затвердять.


1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: апарт-готель податки туристичний збір
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх