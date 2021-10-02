Апарт-готель в центрі міста працює абсолютно законно, але в мерії вважають інакше

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 770

З редакцією зв'язалися власники готелю та надали документи, що підтверджують сплату як податків, так і туристичних зборів

Під час сесії Кременчуцької міської ради, що відбулася 28 вересня, розглядалося питаня про надання апарт-готелю «‎Рукавичка», що знаходиться на вулиці Генерала Іренєєва, 21, дозволу на приєднання до водопроводної мережі міста.

Власники розробили відповідний проєкт, узгодили його в усіх інстанціях, залишилося лише отримати дозвіл на початок робіт - але саме тут виникла проблема.

Замість дозволу міський голова висловив їм пропозицію змінити форму власності, адже споруда зареєстрована як житловий будинок. І це дійсно так. Проте, васники, які проживають в цьому ж будинку, надають послуги з розміщення абсолютно законно, а назва «‎Апарт-готель «‎Рукавичка» офіційно зареєстрована Українським інститутом інтелектуальної власності.

Більше того, претензії щодо несплати податків та туристичного збору абсолютно безпідставні.

На підтвердження своїх слів власники надали відповідні документи. Вони щиро сподіваються, що заяву на отримання дозволу на підключення до водопроводної мережі все ж таки затвердять.



