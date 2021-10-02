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В Україні планують спростити процедуру усиновлення дітей

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 302

 

Термін для надання згоди на усиновлення дитини зменшать з 8 до 6 тижнів, а заяву можна буде подати в електронній формі

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що Мінсоцполітики розробило законопроект щодо удосконалення процедури усиновлення, який Уряд подав до Верховної Ради.

Для того, щоб забезпечити можливість покинутій дитині бути усиновленою раніше та менше часу провести у пологовому будинку пропонується зменшити термін для надання згоди на усиновлення дитини батьками з 8 до 6 тижнів у відповідності до Європейської конвенції про усиновлення дітей. Також документ вдосконалить процедуру надання згоди на усиновлення дитини у разі, коли мати чи батько новонародженої дитини є неповнолітніми або малолітніми та позбавить інтернати права вирішувати, чи зможуть діти, які в них проживають, бути усиновленими та виховуватись в сім’ї.

Наразі Мінсоцполітики розробляє зміни до постанови Уряду про Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. Зокрема, планується:

  • спростити процедуру подачі документів кандидатів в усиновлювачі;
  • прискорити розгляд справ завдяки можливості подання їх в електронній формі;
  • вдосконалити та прискорити процедуру підбору для дитини сім’ї;
  • забезпечити прозорість процедури усиновлення та зменшити корупційні ризики.
- Кандидати в усиновлювачі зможуть подавати документи в електронній формі, а служби у справах дітей отримають доступ до відповідних електронних баз даних, що прискорить опрацювання цих документів та зменшить ризики отримання недостовірних даних. Людям не доведеться більше подавати велику купу документів, – повідомила Марина Лазебна.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: усиновлення діти Мінсоцполітики
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