Бізнес по-кременчуцьки: по документам житловий будинок, а по факту апарт-готель

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 065 Коментарів: 2

Цікавий факт з'ясувався під час сесії Кременчуцької міської ради 28 серпня: виявилося, що за адресою приватного житлового будинку на вулиці Генерала Іренєєва, 21 вже давно працює готель «‎Рукавичка», або «Glove-house», як значиться на відомому сайті booking.com.

- Довольно нєплохіє інтер'єри, кстаті - на правах реклами могу сказать, - зазначив міський голова Віталій Малецький.

Власниця готелю запросила дозвіл на прокладання мережі водовідведення, аби під'єднати до неї будівлю - але натомість отримала пропозицію змінити цільове призначення ділянки під готель. Адже зараз вона не сплачує ані податків, ані туристичного збору, не несе ніякої відповідальності за благоустрій території.



