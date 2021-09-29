Бізнес по-кременчуцьки: по документам житловий будинок, а по факту апарт-готель

Міський голова запропонував власниці нарешті змінити цільове призначення ділянки і почати платити податки та туристичний збір
Цікавий факт з'ясувався під час сесії Кременчуцької міської ради 28 серпня: виявилося, що за адресою приватного житлового будинку на вулиці Генерала Іренєєва, 21 вже давно працює готель «Рукавичка», або «Glove-house», як значиться на відомому сайті booking.com.
Власниця готелю запросила дозвіл на прокладання мережі водовідведення, аби під'єднати до неї будівлю - але натомість отримала пропозицію змінити цільове призначення ділянки під готель. Адже зараз вона не сплачує ані податків, ані туристичного збору, не несе ніякої відповідальності за благоустрій території.
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