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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Бізнес по-кременчуцьки: по документам житловий будинок, а по факту апарт-готель

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 065 Коментарів: 2

 

Міський голова запропонував власниці нарешті змінити цільове призначення ділянки і почати платити податки та туристичний збір

Цікавий факт з'ясувався під час сесії Кременчуцької міської ради 28 серпня: виявилося, що за адресою приватного житлового будинку на вулиці Генерала Іренєєва, 21 вже давно працює готель «‎Рукавичка», або «Glove-house», як значиться на відомому сайті booking.com.

- Довольно нєплохіє інтер'єри, кстаті - на правах реклами могу сказать, - зазначив міський голова Віталій Малецький.

Власниця готелю запросила дозвіл на прокладання мережі водовідведення, аби під'єднати до неї будівлю - але натомість отримала пропозицію змінити цільове призначення ділянки під готель. Адже зараз вона не сплачує ані податків, ані туристичного збору, не несе ніякої відповідальності за благоустрій території.


2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: готель податки
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Коментарі: 2

650
shtai:
Сьогодні, 09:47

Та нє, бізнес по-кременчуцьки - це коли по документам вікна в дитсадках зробили, а батьки скидаються...


17 0
1 289
hunter:
Сьогодні, 10:25

Цитата: shtai

Та нє, бізнес по-кременчуцьки - це коли по документам вікна в дитсадках зробили, а батьки скидаються...

Да все просто мер хочет поощерение и можно работать дальше.


0 0

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