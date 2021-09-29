Вперше за всю історію бодібілдингу Кременчука жінки стали майстрами спорту

За результатами виступів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях з бодібілдингу Мінмолодьспорту присвоїло спортивні звання плеяді атлетів ФББУ. Про це повідомили на сторінці ФББУ - Національна Федерація бодібілдингу України.
Так, наказом Міністерства молоді і спорту №3276 від 07.09.2021 звання «Майстер спорту України міжнародного класу з бодібілдингу» присвоєно двом кременчужанкам: Світлані Гордієнко та Валерії Міщенко.
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