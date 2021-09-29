Вперше за всю історію бодібілдингу Кременчука жінки стали майстрами спорту

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 431

За результатами виступів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях з бодібілдингу Мінмолодьспорту присвоїло спортивні звання плеяді атлетів ФББУ. Про це повідомили на сторінці ФББУ - Національна Федерація бодібілдингу України.

Так, наказом Міністерства молоді і спорту №3276 від 07.09.2021 звання «Майстер спорту України міжнародного класу з бодібілдингу» присвоєно двом кременчужанкам: Світлані Гордієнко та Валерії Міщенко.

- Вперше за всю історію бодібілдингу Кременчука, майстрами спорту міжнародного класу стали Світлана Гордієнко і Валерія Міщенка, за підсумками виступу на Чемпіонаті Європи їм присвоєні почесні звання. Бажаємо міцного здоров'я, удачі і нових спортивних перемог, - написав на своїй сторінці віце-президент Національної Федерації бодібілдингу України Олександр Гордієнко.