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Надзвичайні новини

Цього року на Полтавщині 400 разів зникали діти

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 318 Коментарів: 2

 

Чому «зникають» діти та як діяти батькам у таких ситуаціях

У цьому році до поліції Полтавщини надійшло понад 400 звернень про зниклих дітей, повідомила пресслужба Полтавщини. Лише минулими вихідними та на початку цього тижня поліція ініціювала розшук шістьох юних «втікачів». Троє зниклих – мешканці Миргородського району, інші з Глобиного, Кременчука та Полтави. На щастя всіх дітей швидко повернули батькам.

Ірина Москаленко, керівниця відділу ювенальної превенції поліції Полтавщини, зазначила: «Усіх діток, щодо яких зверталися батьки, розшукали. 406 з них – протягом першої ж доби. З-поміж зниклих понад 240 – дітки до 14 років».

Серед причин «зникнення» неповнолітніх ювенальні поліцейські виділяють дві найбільш типові: родинні чвари та підліткове кохання.

Зокрема, більшість історій пов’язана з конфліктами:

  • між батьками (коли дитина була свідком сварки),
  • між братами й сестрами (коли старші діти ображають молодших),
  • між батьками й дітьми (через заборони, байдужість тощо).

Що робити, коли дитина зникла? Поліцейські радять не зволікати та відразу повідомляти до поліції. Ваше звернення допоможе якнайшвидше відшукати дитину, з'ясувати причину такого вчинку і, якщо відсутні загрози для життя та здоров'я неповнолітнього, повернути у родину.

Як спілкуватися з дитиною після її повернення додому? Найголовніше – не сварити. Треба прийняти факт, що це вже відбулося і в жодному разі не звинувачувати дитину у тому, що сталося. Навпаки, необхідно поділитися з нею своїми переживаннями за час її відсутності. 

Як запобігти черговій втечі? Цікавитися захопленнями та дозвіллям своєї дитини, знаходити підхід і спільну мову, піклуватися та частіше говорити як сильно ви її любите.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук діти
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Коментарі: 2

497
ankrem:
Сьогодні, 10:07

так 300 или 400 ?


0 0
19
Руслана Горгола:
Сьогодні, 10:46

Цитата: ankrem

так 300 или 400 ?

400


0 0

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