Надання першої допомоги: поради, яких немає в інтернеті

Коли мова заходить про надання першої допомоги, більшість одразу згадує про дихання «рот-в-рот», дехто - про непрямий масаж серця й про те, що постраждалого забороняється рухати. Але здебільшого наші знання теоретичні і базуються на художніх фільмах та спогадах про шкільні уроки з безпеки життєдіяльності.
«ТелеграфЪ» вирішив освіжити навички і вирушив до Харкова, на тренінг з надання першої домедичної допомоги за стандартами міжнародної програми BLS (basic life support) від ГО «Харківський прес-клуб». Наприкінці тренінгу учасники отримали аптечки з усім необхідним для надання першої допомоги і найголовніше - знання, які можуть врятувати чиєсь життя.
Навчали нас досвідчені фахівці - тренери ICITAP Василь Кікінчук та Євген Зозуля.
Перше ж питання спантеличило учасників тренінгу: «З чого треба почати надання першої домедичної допомоги?». «Треба впевнитися, що постраждалий живий!», «Ні в якому разі не пересувати постраждалого!», «Відігнати юрбу!» - жодна з наших відповідей не була вірною. Як виявилося, перш за все треба подбати про власну безпеку і впевнитися, що навколо немає ніяких загроз, а вже після цього оглянути постраждалу людину. Аналогічні рекомендації щодо послідовності дій дає й МОЗ України:
Як правильно оцінити стан постраждалого?
Перш за все треба перевірити, чи дихає людина, чи є в неї пульс, чи в свідомості вона. Щойно підійшли до постраждалого, запитайте голосно й розбірливо: «Ви мене чуєте?». Якщо людина не реагує, можна торкнутися її і повторити запитання - але ні в якому разі не трясти. Пульс краще перевіряти не на зап'ястку, а на шиї постраждалого - там відчути його набагато легше. Одночасно другу руку покладіть на груди: так можна відчути не тільки серцебиття, а й зрозуміти, чи дихає людина.
Як правильно викликати швидку?
Аби не відволікатися від постраждалого, краще попросити зателефонувати на номер «103» когось іншого. У випадку, якщо зібралася юрба, не треба запитувати, хто може зателефонувати: зазвичай добровольці знаходяться не одразу, а час спливає. Краще одразу призначити відповідального - приміром, так: «Жінка в синій куртці, зателефонуйте до швидкої!». Такий простий прийом дозволяє зекономити дорогоцінні хвилини, які можуть врятувати життя.
В розмові з оператором швидкої треба описати, що трапилося і те, в якому стані постраждалий. Говорити бажано коротко і по суті. Важливо надати оператору чітку адресу та повідомити орієнтири, за якими можна знайти місце пригоди. Не зайвим буде й розповісти, як краще під'їхати до місця (звісно, якщо володієте такою інформацією).
Як визначити тип кровотечі?
Перш за все, треба не лише оглянути постраждалого, а й провести по його тілу руками: часто кровотечу можна не помітити візуально (особливо якщо трагедія трапилася взимку на вулиці, а на людині темний одяг). Якщо бачите пляму крові, розмір якої більший за долоню постраждалого, кровотеча критична. Слід пам'ятати й про вірогідність внутрішньої кровотечі. Основні симптоми - бліде обличчя, непритомність, слабкий пульс, твердий живіт. Кровотечі бувають капілярні, венозні та артеріальні, і саме від виду кровотечі залежить те, як швидше її зупинити. Дізнатися про це можна тут. Щодо джгутів, то вони бувають трьох типів:
Пам'ятайте, що накладання джгута може бути небезпечним, і щоб уникнути непоправних наслідків, не слід тримати його довше за 1-1,5 години.
Як правильно забезпечити прохідність дихальних шляхів?
Перше, що потрібно буде зробити, якщо дихальні шляхи забиті - акуратно перевернути постраждалого на бік. Насправді, зробити це легко, навіть якщо перед вами огрядна людина без свідомості. Треба одну руку постраждалого покласти під кутом 90° до тіла, а іншу зігнути в лікті і завести за шию з іншого боку. Одну ногу зігнути в коліні, а стопу завести під іншу (якщо згинали ліву руку, то згинаємо й ліву ногу) - а потім акуратно «перекочуємо» постраждалого. Слід пам'ятати, що вагітних жінок рекомендують перевертати лише на лівий бік. Після цього за можливості вдягнути рукавички (або використати серветку) і очистити дихальні шляхи людини.
Як робити серцево-легеневу реанімацію?
Про техніку виконання серцево-легеневої реанімації можна дізнатися, приміром, тут. Робити видих в рот постраждалого не обов'язково у випадках, коли це може бути небезпечним для вашого здоров'я (приміром, якщо надаєте допомогу людині з інфекційною хворобою). Також слід зауважити, що ні в якому разі не можна тренуватися робити серцево-легеневу реанімацію на людині, серце якої в нормі - лише на спеціальному тренажері.
Ми щиро сподіваємося, що ця інформація ніколи не знадобиться в житті. Проте, біда іноді трапляється, а знання зайвим не буває. Наостанок - лайфхак, як впоратися з панікою. Великим пальцем різко і сильно треба натиснути на точку під підборіддям: це дозволить не втратити свідомість та швидко привести організм в тонус.
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