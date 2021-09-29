Надання першої допомоги: поради, яких немає в інтернеті

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 402

Коли мова заходить про надання першої допомоги, більшість одразу згадує про дихання «рот-в-рот»‎, дехто - про непрямий масаж серця й про те, що постраждалого забороняється рухати. Але здебільшого наші знання теоретичні і базуються на художніх фільмах та спогадах про шкільні уроки з безпеки життєдіяльності.

«‎ТелеграфЪ»‎ вирішив освіжити навички і вирушив до Харкова, на тренінг з надання першої домедичної допомоги за стандартами міжнародної програми BLS (basic life support) від ГО «‎Харківський прес-клуб». Наприкінці тренінгу учасники отримали аптечки з усім необхідним для надання першої допомоги і найголовніше - знання, які можуть врятувати чиєсь життя.

Навчали нас досвідчені фахівці - тренери ICITAP Василь Кікінчук та Євген Зозуля.

Перше ж питання спантеличило учасників тренінгу: «‎З чого треба почати надання першої домедичної допомоги?». «‎Треба впевнитися, що постраждалий живий!», «‎Ні в якому разі не пересувати постраждалого!», «‎Відігнати юрбу!» - жодна з наших відповідей не була вірною. Як виявилося, перш за все треба подбати про власну безпеку і впевнитися, що навколо немає ніяких загроз, а вже після цього оглянути постраждалу людину. Аналогічні рекомендації щодо послідовності дій дає й МОЗ України:

Оглянути місце події та впевнитись у тому, що надання допомоги буде безпечним: забезпечити власну безпеку, а також безпеку потерпілого та людей навколо.

Оцінити стан постраждалого (свідомість, дихання, пульс).

За необхідності викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також інші екстрені служби (поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо).

Оцінити наявність критичних кровотеч та зупинити їх.

Забезпечити прохідність дихальних шляхів.

Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичної кровотечі (або ви вже її ліквідували) – розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Перевести постраждалого у стабільне положення (на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні), якщо не йдеться про підозру на травми хребта та кісток тазу і серцево-легенева реанімація була вдалою.

Не залишати постраждалого та контролювати стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб.

Як правильно оцінити стан постраждалого?

Перш за все треба перевірити, чи дихає людина, чи є в неї пульс, чи в свідомості вона. Щойно підійшли до постраждалого, запитайте голосно й розбірливо: «Ви мене чуєте?». Якщо людина не реагує, можна торкнутися її і повторити запитання - але ні в якому разі не трясти. Пульс краще перевіряти не на зап'ястку, а на шиї постраждалого - там відчути його набагато легше. Одночасно другу руку покладіть на груди: так можна відчути не тільки серцебиття, а й зрозуміти, чи дихає людина.

Як правильно викликати швидку?

Аби не відволікатися від постраждалого, краще попросити зателефонувати на номер «103» когось іншого. У випадку, якщо зібралася юрба, не треба запитувати, хто може зателефонувати: зазвичай добровольці знаходяться не одразу, а час спливає. Краще одразу призначити відповідального - приміром, так: «Жінка в синій куртці, зателефонуйте до швидкої!». Такий простий прийом дозволяє зекономити дорогоцінні хвилини, які можуть врятувати життя.

В розмові з оператором швидкої треба описати, що трапилося і те, в якому стані постраждалий. Говорити бажано коротко і по суті. Важливо надати оператору чітку адресу та повідомити орієнтири, за якими можна знайти місце пригоди. Не зайвим буде й розповісти, як краще під'їхати до місця (звісно, якщо володієте такою інформацією).

Як визначити тип кровотечі?

Перш за все, треба не лише оглянути постраждалого, а й провести по його тілу руками: часто кровотечу можна не помітити візуально (особливо якщо трагедія трапилася взимку на вулиці, а на людині темний одяг). Якщо бачите пляму крові, розмір якої більший за долоню постраждалого, кровотеча критична. Слід пам'ятати й про вірогідність внутрішньої кровотечі. Основні симптоми - бліде обличчя, непритомність, слабкий пульс, твердий живіт. Кровотечі бувають капілярні, венозні та артеріальні, і саме від виду кровотечі залежить те, як швидше її зупинити. Дізнатися про це можна тут. Щодо джгутів, то вони бувають трьох типів:

Пам'ятайте, що накладання джгута може бути небезпечним, і щоб уникнути непоправних наслідків, не слід тримати його довше за 1-1,5 години.



Як правильно забезпечити прохідність дихальних шляхів?

Перше, що потрібно буде зробити, якщо дихальні шляхи забиті - акуратно перевернути постраждалого на бік. Насправді, зробити це легко, навіть якщо перед вами огрядна людина без свідомості. Треба одну руку постраждалого покласти під кутом 90° до тіла, а іншу зігнути в лікті і завести за шию з іншого боку. Одну ногу зігнути в коліні, а стопу завести під іншу (якщо згинали ліву руку, то згинаємо й ліву ногу) - а потім акуратно «перекочуємо» постраждалого. Слід пам'ятати, що вагітних жінок рекомендують перевертати лише на лівий бік. Після цього за можливості вдягнути рукавички (або використати серветку) і очистити дихальні шляхи людини.

Як робити серцево-легеневу реанімацію?

Про техніку виконання серцево-легеневої реанімації можна дізнатися, приміром, тут. Робити видих в рот постраждалого не обов'язково у випадках, коли це може бути небезпечним для вашого здоров'я (приміром, якщо надаєте допомогу людині з інфекційною хворобою). Також слід зауважити, що ні в якому разі не можна тренуватися робити серцево-легеневу реанімацію на людині, серце якої в нормі - лише на спеціальному тренажері.

Ми щиро сподіваємося, що ця інформація ніколи не знадобиться в житті. Проте, біда іноді трапляється, а знання зайвим не буває. Наостанок - лайфхак, як впоратися з панікою. Великим пальцем різко і сильно треба натиснути на точку під підборіддям: це дозволить не втратити свідомість та швидко привести організм в тонус.

