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Надзвичайні новини

У центрі Кременчука горіла квартира

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 416 Коментарів: 1

 

Ніхто не постраждав

28 вересня о 9.38 у одній із квартир на третьому поверсі 4-поверхівки на вул. Соборній у Кременчуці сталася пожежа.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, вогнеборці через сильне задимлення працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 10.07, а о 10.40 – ліквідували. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

Вогонь знищив 5 кв. м перегородки, пошкодив 5 м електромережі та домашнє майно.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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Коментарі: 1

416
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 11:13

Багатоповерхивка из г*вна и палок какая-то.


0 0

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