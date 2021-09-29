У центрі Кременчука горіла квартира

28 вересня о 9.38 у одній із квартир на третьому поверсі 4-поверхівки на вул. Соборній у Кременчуці сталася пожежа.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, вогнеборці через сильне задимлення працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 10.07, а о 10.40 – ліквідували. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.
Вогонь знищив 5 кв. м перегородки, пошкодив 5 м електромережі та домашнє майно.
До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.
Причина пожежі встановлюється.
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