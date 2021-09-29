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Надзвичайні новини

Тіло зниклого кременчужанина знайшли на узбіччі траси М-22 Полтава-Олександрія

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 200

 

Його упізнали рідні

Поліція Полтавщини встановила особу чоловіка, тіло якого 23 вересня виявили у Кременчуцькому районі. Як повідомили у пресслужбі поліції, загиблим виявився 39-річний безвісно зниклий кременчужанин. Учора, 28 вересня, його особу підтвердили рідні.

Нагадаємо, тіло невідомого чоловіка  виявили 23 вересня у селі Базалуки, Козельщинської територіальної громади Кременчуцького району  (поруч з трасою М-22 Полтава-Олександрія).   

На часі тривають необхідні процесуальні дії. Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: тіло смерть розшук
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