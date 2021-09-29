Тіло зниклого кременчужанина знайшли на узбіччі траси М-22 Полтава-Олександрія

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 200

Поліція Полтавщини встановила особу чоловіка, тіло якого 23 вересня виявили у Кременчуцькому районі. Як повідомили у пресслужбі поліції, загиблим виявився 39-річний безвісно зниклий кременчужанин. Учора, 28 вересня, його особу підтвердили рідні.

Нагадаємо, тіло невідомого чоловіка виявили 23 вересня у селі Базалуки, Козельщинської територіальної громади Кременчуцького району (поруч з трасою М-22 Полтава-Олександрія).

На часі тривають необхідні процесуальні дії. Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка.