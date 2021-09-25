Труп невідомого знайшли у Кременчуцькому районі

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Тіло невідомого чоловіка виявили 23 вересня у селі Базалуки, Козельщинської територіальної громади Кременчуцького району (поруч з трасою М-22 Полтава-Олександрія).

Прикмети: на вигляд 35-40 років, худорлявоїстатури, волосся коротке темне, темна густа борода та темні вуса, очі сірі.

На лівій руці татуювання від ліктя до зап’ястку, на лівому плечі татуювання з нерозбірливим надписом.

Був одягнений: кофта спортивна чорного кольору з надписом, штани темно-синього кольору, пояс тканинний чорного кольору з білою бляхою, шкарпетки чорного кольору, кросівки з «New balance 574» та кепка сірого кольору.

Інформацію про особу просимо надавати за телефонами: (097) 775-44-72, (097) 900-72-98 або 102.

Тіло чоловіка напралено на експертизу.

На часі тривають необхідні процесуальні дії. Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка.