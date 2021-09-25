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Надзвичайні новини

Труп невідомого знайшли у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 698

 Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка

Тіло невідомого чоловіка  виявили 23 вересня у селі Базалуки, Козельщинської територіальної громади Кременчуцького району  (поруч з трасою М-22 Полтава-Олександрія).  
Прикмети: на вигляд 35-40 років, худорлявоїстатури, волосся коротке темне, темна густа  борода та темні вуса, очі сірі.
На лівій руці татуювання від ліктя до зап’ястку, на лівому плечі татуювання з нерозбірливим надписом.
Був одягнений: кофта спортивна чорного кольору з надписом, штани темно-синього кольору, пояс тканинний чорного кольору з білою бляхою, шкарпетки чорного кольору, кросівки з  «New balance 574» та кепка сірого кольору. 

Інформацію про особу просимо надавати за телефонами: (097) 775-44-72, (097) 900-72-98 або 102.
Тіло чоловіка напралено на експертизу.
На часі тривають необхідні процесуальні дії. Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: розшук труп
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