Хто потрапляє у групу ризику у захворюванні на ГРИП

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 506

ГРИП-висококонтагіозне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги.

Основними симптомами ГРИПУ є:

раптовий початок лихоманка до 40 °С

м'язевий біль катаральні прояви з'являються на 2-3 добу (кашель, нежить, біль в горлі)

Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4–5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу. Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого.

Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, 7 днів.

Лікування грипу включає призначення тільки специфічних противірусних препаратів інгібіторів нейрамінідази – препаратів озельтамевір. В Україні зареєстрований даний препарат та доступний допродажу в формі сиропу та капсул.

Решта лікування грипу є симптоматичним.

Найголовнішим засобом профілактики грипу є вакцинація.

Є група ризику - це люди, яким вакцинація від грипу просто обов'язкова.

До груп ризику входять:

- діти до 5 років (особливо — діти до 2 років);

- вагітні жінки;

- люди віком від 65 років;

- хворі на діабет;

- хворі на хронічні серцево-судинні захворювання; хворі на хронічні захворювання легенів;

- люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями;

- люди, що перебувають на імуно-супресивній терапії.

Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво зменшує шанс одужати без ускладнень, а часто — вижити.

Також нагадую якщо дитина віком до 9 років вакцинується від грипу вперше, то вона повинна отримати дві дози вакцини з інтервалом щонайменше 4 тижні.

Вакцинація від грипу потрібно проводити кожного року на початку епідсезону.

Вагітним, годуючим мама вакцинуватися від грипу можна та потрібно, адже вони також в групах ризику.

Будьте здоровими. Дбайте про своє здоров'я та своїх рідних.