Хто потрапляє у групу ризику у захворюванні на ГРИП

ГРИП-висококонтагіозне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги.
Основними симптомами ГРИПУ є:
Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4–5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу. Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого.
Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, 7 днів.
Лікування грипу включає призначення тільки специфічних противірусних препаратів інгібіторів нейрамінідази – препаратів озельтамевір. В Україні зареєстрований даний препарат та доступний допродажу в формі сиропу та капсул.
Решта лікування грипу є симптоматичним.
Найголовнішим засобом профілактики грипу є вакцинація.
Є група ризику - це люди, яким вакцинація від грипу просто обов'язкова.
До груп ризику входять:
- діти до 5 років (особливо — діти до 2 років);
- вагітні жінки;
- люди віком від 65 років;
- хворі на діабет;
- хворі на хронічні серцево-судинні захворювання; хворі на хронічні захворювання легенів;
- люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями;
- люди, що перебувають на імуно-супресивній терапії.
Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво зменшує шанс одужати без ускладнень, а часто — вижити.
Також нагадую якщо дитина віком до 9 років вакцинується від грипу вперше, то вона повинна отримати дві дози вакцини з інтервалом щонайменше 4 тижні.
Вакцинація від грипу потрібно проводити кожного року на початку епідсезону.
Вагітним, годуючим мама вакцинуватися від грипу можна та потрібно, адже вони також в групах ризику.
Будьте здоровими. Дбайте про своє здоров'я та своїх рідних.