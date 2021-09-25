25 санітарних зон діє у Кременчуці у зв'язку з коронавірусом

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 445

Кількість кременчужан, які хворіють на вірус нового типу збільшується. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, у Кременчуці 156 жителів хворіють на коронавірус.

У мікрорайонах, де вони проживають, визначені санітарні зони. Наразі у місті налічується 25 таких зон.

Вкотре звертаємо увагу кременчужан на те, що дотримання простих правил санітарної безпеки зменшує ризики інфікування на різні вірусні захворювання. Важливо не забувати під час спілкування з людьми зберігати соціальну дистанцію, носити засоби індивідуального захисту дихання, своєчасно обробляти руки. Самим ефективним засобом у боротьбі з коронавірусом залишається вакцинація.