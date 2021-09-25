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Кременчук, Коронавірус / Карантин

25 санітарних зон діє у Кременчуці у зв'язку з коронавірусом

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 445

 

Кременчужанам нагадують про дотримання карантинних норм

Кількість кременчужан, які хворіють на вірус нового типу збільшується. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, у Кременчуці 156 жителів хворіють на коронавірус.

У мікрорайонах, де вони проживають, визначені санітарні зони. Наразі у місті налічується 25 таких зон. 

Вкотре звертаємо увагу кременчужан на те, що дотримання простих правил санітарної безпеки зменшує ризики інфікування на різні вірусні захворювання. Важливо не забувати під час спілкування з людьми  зберігати соціальну дистанцію, носити засоби індивідуального захисту дихання, своєчасно обробляти руки. Самим ефективним засобом у боротьбі з коронавірусом залишається вакцинація. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус санітарна зона карантинна зона
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