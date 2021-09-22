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На будівництво котелень на Раківці претендують чотири компанії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 503 Коментарів: 1

 

Відбувся перший етап тендеру в рамках проєкту «Енергоефективна Раківка»

22 вересня відбувся перший етап тендеру, оголошеному КП «‎Теплоенерго» в рамках проєкту «Енергоефективна Раківка» -  розкриття тендерних пропозицій учасників. Тендер передбачає постачання, монтаж та введення в експлуатацію двох котелень, системи SCADA та котельні на біопаливі у Кременчуці.

Проєкт «Енергоефективна Раківка» рухається: відбудеться тендер на котельні

Для реалізації проєкту «‎Теплоенерго» планує використати кредит від Північної Екологічної Фінансової Корпорації і грант від Фонду Фінансування Сталої Інфраструктури Danida (DSIF).

Загальний бюджет проекту становить 12,526 млн євро.

Проєкт (на даному етапі) передбачає два лоти, на які був оголошений тендер:

  • KREM-1. Постачання, монтаж та введення в експлуатацію двох газових котелень потужністю 20 МВт та системи SCADA для регулювання температури подачі носія.  
  • KREM-2. Поставка, монтаж та введення в експлуатацію котельні на біопаливі з водонагрійним котлом потужністю 4 МВт.

Учасники мали можливість подати пропозицію на один або обидва лоти.
Усього за тендером надійшли пропозиції від чотирьох компаній:

  • «‎Метатронік-Крігер» (обидва лоти);
  • «‎Енком» (обидва лоти);
  • «Котлогаз» (лот KREM-1 );
  • «Енертекс» (на перший лот – разом з компанією «Є-Консорц», на другий – самостійно).

Пропозиції дійсні протягом 90 днів, виконані як українською, так і англійською мовами та продубльовані на електронних носіях. У разі виникнення питань замовник буде зв’язуватися з претендентами для уточнень, тож розгляд пропозицій триватиме деякий час.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: котельні Раківка тендер
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Коментарі: 1

154
belka2:
Сьогодні, 19:16

Юзік буде претиндувати на підряд ? Вангую цей проект в строки не запустять...


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