На будівництво котелень на Раківці претендують чотири компанії

Відбувся перший етап тендеру в рамках проєкту «Енергоефективна Раківка»
22 вересня відбувся перший етап тендеру, оголошеному КП «Теплоенерго» в рамках проєкту «Енергоефективна Раківка» - розкриття тендерних пропозицій учасників. Тендер передбачає постачання, монтаж та введення в експлуатацію двох котелень, системи SCADA та котельні на біопаливі у Кременчуці.
Для реалізації проєкту «Теплоенерго» планує використати кредит від Північної Екологічної Фінансової Корпорації і грант від Фонду Фінансування Сталої Інфраструктури Danida (DSIF).
Загальний бюджет проекту становить 12,526 млн євро.
Проєкт (на даному етапі) передбачає два лоти, на які був оголошений тендер:
Учасники мали можливість подати пропозицію на один або обидва лоти.
Усього за тендером надійшли пропозиції від чотирьох компаній:
Пропозиції дійсні протягом 90 днів, виконані як українською, так і англійською мовами та продубльовані на електронних носіях. У разі виникнення питань замовник буде зв’язуватися з претендентами для уточнень, тож розгляд пропозицій триватиме деякий час.
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