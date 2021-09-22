На будівництво котелень на Раківці претендують чотири компанії

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Відбувся перший етап тендеру в рамках проєкту «Енергоефективна Раківка»

22 вересня відбувся перший етап тендеру, оголошеному КП «‎Теплоенерго» в рамках проєкту «Енергоефективна Раківка» - розкриття тендерних пропозицій учасників. Тендер передбачає постачання, монтаж та введення в експлуатацію двох котелень, системи SCADA та котельні на біопаливі у Кременчуці.

Для реалізації проєкту «‎Теплоенерго» планує використати кредит від Північної Екологічної Фінансової Корпорації і грант від Фонду Фінансування Сталої Інфраструктури Danida (DSIF).

Загальний бюджет проекту становить 12,526 млн євро.

Проєкт (на даному етапі) передбачає два лоти, на які був оголошений тендер:

KREM-1. Постачання, монтаж та введення в експлуатацію двох газових котелень потужністю 20 МВт та системи SCADA для регулювання температури подачі носія.

KREM-2. Поставка, монтаж та введення в експлуатацію котельні на біопаливі з водонагрійним котлом потужністю 4 МВт.

Учасники мали можливість подати пропозицію на один або обидва лоти.

Усього за тендером надійшли пропозиції від чотирьох компаній:

«‎Метатронік-Крігер» (обидва лоти);

(обидва лоти); «‎Енком» (обидва лоти);

(обидва лоти); «Котлогаз» (лот KREM-1 );

(лот KREM-1 ); «Енертекс» (на перший лот – разом з компанією « Є-Консорц » , на другий – самостійно).

Пропозиції дійсні протягом 90 днів, виконані як українською, так і англійською мовами та продубльовані на електронних носіях. У разі виникнення питань замовник буде зв’язуватися з претендентами для уточнень, тож розгляд пропозицій триватиме деякий час.