Три групи футболістів «Кременя» протестували за допомогою лазерів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 387

До футбольного клубу «Кременя», 7 вересня, завітала наукова група із Асоціації футболу, яка спочатку протестувала «Кремінь» 2008, а згодом «Кремінь» 2009 та «Кремінь» 2012. Гравців за допомогою лазерів тестували у стрибках на довжину, біг та інше.

Основна мета Football testing - оптимізація навчально-тренувального процесу юних футболістів на основі оперативної оцінки їх рівня функціональної, фізичної та технічної підготовленості. За допомогою спеціальної техніки визначили рівень гравців й далі додаткову інформацію для наставників «Кременя» на що необхідно звернути увагу для розвитку юних чемпіонів.

Основні тести:

тест Руф'є

тест на аналіз технічної підготовленості №1

стрибок з місця в довжину

біг 30м без м'яча

біг 30м с м'ячем

швидкісна витривалість

удар по м'ячу

Вихованці Антона й Олександра Диндікових, а також дві групи Володимира Дичка показали непогані результати.