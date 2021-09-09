Три групи футболістів «Кременя» протестували за допомогою лазерів

Вихованці Антона й Олександра Диндікових, а також дві групи Володимира Дичка показали непогані результати
До футбольного клубу «Кременя», 7 вересня, завітала наукова група із Асоціації футболу, яка спочатку протестувала «Кремінь» 2008, а згодом «Кремінь» 2009 та «Кремінь» 2012. Гравців за допомогою лазерів тестували у стрибках на довжину, біг та інше.
Основна мета Football testing - оптимізація навчально-тренувального процесу юних футболістів на основі оперативної оцінки їх рівня функціональної, фізичної та технічної підготовленості. За допомогою спеціальної техніки визначили рівень гравців й далі додаткову інформацію для наставників «Кременя» на що необхідно звернути увагу для розвитку юних чемпіонів.
Основні тести:
Вихованці Антона й Олександра Диндікових, а також дві групи Володимира Дичка показали непогані результати.
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