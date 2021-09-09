Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Кременчук, Спорт

Три групи футболістів «Кременя» протестували за допомогою лазерів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 387

 Вихованці Антона й Олександра Диндікових, а також дві групи Володимира Дичка показали непогані результати

До футбольного клубу «Кременя», 7 вересня, завітала наукова група із Асоціації футболу, яка спочатку протестувала «Кремінь» 2008, а згодом «Кремінь» 2009 та «Кремінь» 2012. Гравців за допомогою лазерів тестували у стрибках на довжину, біг та інше.

Основна мета Football testing - оптимізація навчально-тренувального процесу юних футболістів на основі оперативної оцінки їх рівня функціональної, фізичної та технічної підготовленості. За допомогою спеціальної техніки визначили рівень гравців й далі додаткову інформацію для наставників «Кременя» на що необхідно звернути увагу для розвитку юних чемпіонів.

Основні тести:

  • тест Руф'є
  • тест на аналіз технічної підготовленості №1
  • стрибок з місця в довжину
  • біг 30м без м'яча
  • біг 30м с м'ячем
  • швидкісна витривалість
  • удар по м'ячу 

Вихованці Антона й Олександра Диндікових, а також дві групи Володимира Дичка показали непогані результати.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх