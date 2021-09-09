Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Кременчук

Да в Кременчуці відключать світло 10 вересня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 740 Коментарів: 1

 

Ремонтуватимуть електромережі та трансфораторні підстанції

«‎Полтаваобленерго»‎ попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться 10 вересня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Космонавтів;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Чумацький шлях;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Мєндєлєєва;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • пров. Михайлівський;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • пров. Самойлівський;
  • пров. Космічний;
  • пров. Автобусний;
  • пров. Грузинський;
  • пров. Вагонобудівний;
  • пров. Патаржинського;
  • пров. Івана Миколайчука;
  • пр. Самойлівський;
  • туп. Самойлівський.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • просп. Лесі Українки, 65в, 69, 80, 82а;
  • вул. Артема Носенка, 1-31;
  • вул. Керченська, 1-43;
  • вул. Козацька, 140-142;
  • пров. Ефірний, 1-26.

З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами:

  • ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", просп. Свободи, 79;
  • просп. Свободи, 75, 77;
  • вул. Гвардійська, 4, 6, 8, 10, 12;
  • вул. Суворова;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Ліщинова;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • пров. Космонавтів;
  • пров. Бородинський;
  • пров. Чорноморський;
  • пров. Грузинський;
  • пров. Південний;
  • пров. Ударний.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенргія графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

7
ringsofconcrete:
Сьогодні, 17:40

устраняют причины возникновения 600 вольт в бытовых розетках? laughing


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх