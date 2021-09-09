Да в Кременчуці відключать світло 10 вересня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 740 Коментарів: 1

«‎Полтаваобленерго»‎ попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться 10 вересня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.



З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Космонавтів;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Чумацький шлях;

вул. Григорія Чуркіна;

вул. Ліщинова;

вул. Мєндєлєєва;

вул. Чорноморська;

вул. Тіниста;

вул. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

пров. Михайлівський;

пров. Пилипа Орлика;

пров. Самойлівський;

пров. Космічний;

пров. Автобусний;

пров. Грузинський;

пров. Вагонобудівний;

пров. Патаржинського;

пров. Івана Миколайчука;

пр. Самойлівський;

туп. Самойлівський.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

просп. Лесі Українки, 65в, 69, 80, 82а;

вул. Артема Носенка, 1-31;

вул. Керченська, 1-43;

вул. Козацька, 140-142;

пров. Ефірний, 1-26.

З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами: