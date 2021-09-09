Да в Кременчуці відключать світло 10 вересня: адреси

Ремонтуватимуть електромережі та трансфораторні підстанції
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться 10 вересня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Космонавтів;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Чумацький шлях;
- вул. Григорія Чуркіна;
- вул. Ліщинова;
- вул. Мєндєлєєва;
- вул. Чорноморська;
- вул. Тіниста;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- пров. Михайлівський;
- пров. Пилипа Орлика;
- пров. Самойлівський;
- пров. Космічний;
- пров. Автобусний;
- пров. Грузинський;
- пров. Вагонобудівний;
- пров. Патаржинського;
- пров. Івана Миколайчука;
- пр. Самойлівський;
- туп. Самойлівський.
З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 80, 82а;
- вул. Артема Носенка, 1-31;
- вул. Керченська, 1-43;
- вул. Козацька, 140-142;
- пров. Ефірний, 1-26.
З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами:
- ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", просп. Свободи, 79;
- просп. Свободи, 75, 77;
- вул. Гвардійська, 4, 6, 8, 10, 12;
- вул. Суворова;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Чорноморська;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Ліщинова;
- пров. Пилипа Орлика;
- пров. Космонавтів;
- пров. Бородинський;
- пров. Чорноморський;
- пров. Грузинський;
- пров. Південний;
- пров. Ударний.