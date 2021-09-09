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Полтавщина

Сливове вареня на будь-який смак: на Полтавщині пройшов фестиваль слив

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 82

 

Під час фестивалю встановили регіональний рекорд, зваривши 300 літрів вареня - у тому числі з шоколадом та медом

В Опішні 4 та 5 вересня пройшов фестиваль слив - «Опішня СливаФест»‎, інформує видання SEEDS. Захід присвятили сливам та різноманітним стравам, які можна з них приготувати.

Під час фестивалю встановили регіональний рекорд, приготувавши 300 літрів вареня - як звичайного, так і оригінального, з додаванням меду або шоколаду. А справжньою зіркою фестивалю стала «‎опошенка»‎ - найвідоміший місцевий сорт сливи, повна назва якого звучить як «‎угорська опішнянська»‎.

Також учасники фестивалю готували квашені, фаршировані сливи та вареники, пироги, м’ясо та навіть борщ зі сливами. Особливої уваги організатори надали приготуванню шпундри. Цю страву у свої «Енеїді» згадував ще Іван Котляревський.

«Опішня СливаФест» привабив туристів з усіх куточків України та привернув увагу до болючого питання збереження місцевих традицій. Адже останнім часом на Полтавщині почали викорчовувати традиційні сливові садки: промислова переробка не діє і урожаї сливи небуло куди подіти. З метою повернення популярності сливі та продуктам з неї й організували три роки тому перший подібний фестиваль.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: слива фестиваль Опішня
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