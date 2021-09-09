Сливове вареня на будь-який смак: на Полтавщині пройшов фестиваль слив

Під час фестивалю встановили регіональний рекорд, зваривши 300 літрів вареня - у тому числі з шоколадом та медом
В Опішні 4 та 5 вересня пройшов фестиваль слив - «Опішня СливаФест», інформує видання SEEDS. Захід присвятили сливам та різноманітним стравам, які можна з них приготувати.
Під час фестивалю встановили регіональний рекорд, приготувавши 300 літрів вареня - як звичайного, так і оригінального, з додаванням меду або шоколаду. А справжньою зіркою фестивалю стала «опошенка» - найвідоміший місцевий сорт сливи, повна назва якого звучить як «угорська опішнянська».
Також учасники фестивалю готували квашені, фаршировані сливи та вареники, пироги, м’ясо та навіть борщ зі сливами. Особливої уваги організатори надали приготуванню шпундри. Цю страву у свої «Енеїді» згадував ще Іван Котляревський.
«Опішня СливаФест» привабив туристів з усіх куточків України та привернув увагу до болючого питання збереження місцевих традицій. Адже останнім часом на Полтавщині почали викорчовувати традиційні сливові садки: промислова переробка не діє і урожаї сливи небуло куди подіти. З метою повернення популярності сливі та продуктам з неї й організували три роки тому перший подібний фестиваль.
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