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В Україні хочуть заборонити ватні паличкі та одноразовий посуд

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 271

 

Штрафи для підприємців сягатимуть170 тисяч гривень

В Україні планують обмежити використання одноразового пластику, а також ввести заборону на його виробництво і ввезення в країну. Про відповідну ініціативу розповів міністр захисту довкілля та природніх ресурсів України Роман Абрамовський на своїй Facebook-сторінці. Для порушників заборони передбачаються штрафи.

В законопроєкті пропишуть заборону на виробництво, ввезення на територію України та введення в обіг таких одноразових пластикових виробів:

  • соломинок;
  • столових приладів (виделки, ложки, ножі, ложки, палички, шпажки, мішалки для напоїв);
  • посуд (тарілки, склянки тощо);
  • паличок для тримання повітряних куль та основа для них;
  • гігієнічних ватних паличок;
  • ємностей для їжі та напоїв (наприклад, контейнери);
  • кришок від ємностей для напоїв;
  • ємностей для їжі та напоїв зі вспіненого пінополістиролу;
  • виробів з оксобіорозкладного пластику.

В документі зазначається, що така продукція на ринку вже має альтернативи. Зокрема, замість пластикових гранул, як сировини для виробництва одноразової продукції, міністр запропонував гранули з кукурудзяного крохмалю, які повністю біорозкладані. А замість одноразового пластику можна використовувати дерев'яні прибори.

Що не заборонять - то промаркують

У міністерстві запропонували ввести обов'язкове маркування для деяких виробів, що містять пластик, але які поки не потрапляють під заборону. А саме, для:

  • вологих серветок,
  • засобів особистої жіночої гігієни,
  • підгузок,
  • тютюнових виробів з фільтрами.
- Нове маркування буде «‎маячком» для споживачів, що така продукція має негативний вплив на навколишнє середовище, тому краще зменшити її використання або взагалі відмовитися, - каже Абрамовський.

Які штрафи чекають на порушників

За словами міністра, в законопроекті будуть вказані штрафи та покарання, передає «Укрінформ».

Зокрема, фізосіб-підприємців пропонують штрафувати за виготовлення та розповсюдження пластикових виробів від 17 до 51 тисячі гривень.

За повторне таке порушення сума зросте і становитиме від 85 до 170 тисяч гривень.

На думку чиновника, такі істотні суми штрафів мають сприяти сумлінному виконанню закону.

Абрамовський додав, що на те, щоб переорієнтувати виробництво і продаж виробів, дається рік.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пластик заборона
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