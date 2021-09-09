В Україні хочуть заборонити ватні паличкі та одноразовий посуд

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 271

В Україні планують обмежити використання одноразового пластику, а також ввести заборону на його виробництво і ввезення в країну. Про відповідну ініціативу розповів міністр захисту довкілля та природніх ресурсів України Роман Абрамовський на своїй Facebook-сторінці. Для порушників заборони передбачаються штрафи.

В законопроєкті пропишуть заборону на виробництво, ввезення на територію України та введення в обіг таких одноразових пластикових виробів:

соломинок;

столових приладів (виделки, ложки, ножі, ложки, палички, шпажки, мішалки для напоїв);

посуд (тарілки, склянки тощо);

паличок для тримання повітряних куль та основа для них;

гігієнічних ватних паличок;

ємностей для їжі та напоїв (наприклад, контейнери);

кришок від ємностей для напоїв;

ємностей для їжі та напоїв зі вспіненого пінополістиролу;

виробів з оксобіорозкладного пластику.

В документі зазначається, що така продукція на ринку вже має альтернативи. Зокрема, замість пластикових гранул, як сировини для виробництва одноразової продукції, міністр запропонував гранули з кукурудзяного крохмалю, які повністю біорозкладані. А замість одноразового пластику можна використовувати дерев'яні прибори.

Що не заборонять - то промаркують

У міністерстві запропонували ввести обов'язкове маркування для деяких виробів, що містять пластик, але які поки не потрапляють під заборону. А саме, для:

вологих серветок,

засобів особистої жіночої гігієни,

підгузок,

тютюнових виробів з фільтрами.

- Нове маркування буде «‎ маячком » для споживачів, що така продукція має негативний вплив на навколишнє середовище, тому краще зменшити її використання або взагалі відмовитися, - каже Абрамовський.

Які штрафи чекають на порушників

За словами міністра, в законопроекті будуть вказані штрафи та покарання, передає «Укрінформ».

Зокрема, фізосіб-підприємців пропонують штрафувати за виготовлення та розповсюдження пластикових виробів від 17 до 51 тисячі гривень.

За повторне таке порушення сума зросте і становитиме від 85 до 170 тисяч гривень.

На думку чиновника, такі істотні суми штрафів мають сприяти сумлінному виконанню закону.

Абрамовський додав, що на те, щоб переорієнтувати виробництво і продаж виробів, дається рік.