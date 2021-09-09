В Україні хочуть заборонити ватні паличкі та одноразовий посуд

В Україні планують обмежити використання одноразового пластику, а також ввести заборону на його виробництво і ввезення в країну. Про відповідну ініціативу розповів міністр захисту довкілля та природніх ресурсів України Роман Абрамовський на своїй Facebook-сторінці. Для порушників заборони передбачаються штрафи.
В законопроєкті пропишуть заборону на виробництво, ввезення на територію України та введення в обіг таких одноразових пластикових виробів:
В документі зазначається, що така продукція на ринку вже має альтернативи. Зокрема, замість пластикових гранул, як сировини для виробництва одноразової продукції, міністр запропонував гранули з кукурудзяного крохмалю, які повністю біорозкладані. А замість одноразового пластику можна використовувати дерев'яні прибори.
Що не заборонять - то промаркують
У міністерстві запропонували ввести обов'язкове маркування для деяких виробів, що містять пластик, але які поки не потрапляють під заборону. А саме, для:
Які штрафи чекають на порушників
За словами міністра, в законопроекті будуть вказані штрафи та покарання, передає «Укрінформ».
Зокрема, фізосіб-підприємців пропонують штрафувати за виготовлення та розповсюдження пластикових виробів від 17 до 51 тисячі гривень.
За повторне таке порушення сума зросте і становитиме від 85 до 170 тисяч гривень.
На думку чиновника, такі істотні суми штрафів мають сприяти сумлінному виконанню закону.
Абрамовський додав, що на те, щоб переорієнтувати виробництво і продаж виробів, дається рік.
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