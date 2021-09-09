Після важкої травми Сергій Калініченко став чемпіоном з армфайту

У Києві відбувся 2-й етап світового турніру ТОП-8 з армспорту у якому змагалися 8 найкращих спортсменів світу. Участь у змаганнях взяв кременчужанин Сергій Калініченко. Він змагався в андеркарді, де провів рейтинговий поєдинок із сильним спортсменом з Ізраїлю Георгієм Ушраулі. У поєдинку з Георгієм Сергій переміг з рахунком - 5:1.
Змагання розпочалися ще перед карантином й зараз продовжили боротьбу за звання кращого та приз - 50 000 доларів.
Оскільки Сергій Калініченко чемпіон з армфайту, то найближчим часом у нього можуть бути бої з суперниками, які захочуть заволодіти цим титулом.
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