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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Після важкої травми Сергій Калініченко став чемпіоном з армфайту

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1

 

Вітаємо кременчуцького спортсмена

У Києві відбувся 2-й етап світового турніру ТОП-8 з армспорту у якому змагалися 8 найкращих спортсменів світу. Участь у змаганнях взяв кременчужанин Сергій Калініченко. Він змагався в андеркарді, де провів рейтинговий поєдинок із сильним спортсменом з Ізраїлю Георгієм Ушраулі. У поєдинку з Георгієм Сергій переміг з рахунком - 5:1.

- Ми провели 6 раундів. Перемагає той, хто перемагає 4 рази, я здобув перемогу з рахунком - 5:1. Зараз я піднявся у рейтингу й чим більше буду перемагати, тим більше шансів зустрітися з сильними іменитими суперниками. Зараз у мене титул чемпіона в армфайті, - сказав Сергій Калініченко.

Змагання розпочалися ще перед карантином й зараз продовжили боротьбу за звання кращого та приз - 50 000 доларів.

- У нас був 6-раундовий поєдинок в рамках ТОП-8 пройшов армфайт. Ми ще не виступали у ТОП-8, лише відбираємося. У грудні відбудеться чемпіонат світу Злотий тур до якого я зараз готуюся та набираю очки. Щоб наступного року потрапити у ТОП-8 та наступного року боротися за 50 000 доларів, - додав спортсмен.

Оскільки Сергій Калініченко чемпіон з армфайту, то найближчим часом у нього можуть бути бої з суперниками, які захочуть заволодіти цим титулом.

- Такі поєдинки проводяться як у боксі, коли є вечір поєдинків, коли бореться 16-20 спортсменів, а це саме шоу один на один, - повідомив Сергій.
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Автор: Альона Душенко
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