Вчора в центрі Кременчука зіткнулися Skoda та ГАЗ: один водій у лікарні

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Учора, 8 вересня, близько 14.00, на перехресті вулиць Перемоги та Горького у Кременчуці зіткнулися Skoda Karoq, під керуванням 41-річного місцевого чоловіка, із ГАЗ-2410, яким керував 74-річний кременчужанин. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Унаслідок ДТП, травмованого водія автомобіля ГАЗа госпіталізували.

Слідчі Кременчуцького райуправління розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.