На трасі Київ-Харків Audi розтрощилася об фуру: загинув 19-річний пасажир

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 574 Коментарів: 2

9 вересня, близько 5.00, на 172-му кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Карпилівка Лубенського району сталася ДТП.

За попередньою версією слідства, 21-річний водій Audi зіткнувся із вантажівкою DAF, під керуванням 62-річного водія. Водія легковика з тілесними ушкодженнями доставили до Лубенської місцевої лікарні. 19-річний пасажир легковика помер на місці події.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстр досудових розслідувань за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі на місці події працюють слідчі Полтавського Главку, які встановлюють обставини трагедії.