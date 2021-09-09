Аби уникнути обмежень, в жовтій зоні достатньо буде однієї дози вакцини

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 560 Коментарів: 2

Міністерство охорони здоров’я ґрунтовно працює над змінами до карантинних норм аби дотримуватись балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям. Детально про це розповів міністр охорони здоров'я на офіційній веб-сторінці МОЗ.

Зокрема, передбачається, що більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях епідемічної небезпеки, не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи та відвідувачі.

При цьому для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для «червоного» рівня – потрібен буде повний курс щеплення.

Як приклад, робота закладів освіти у жовтому рівні епідемічної небезпеки не буде обмежуватись за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою.