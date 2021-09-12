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Друге життя «Троянди»: як живе закинута будівля у Крюкові

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 854

 Про життя білочки Фросі та фотосесії кременчужан

До редакції звернувся кременчужанин Микола, який розповів про друге життя закинутої недобудови «Троянда», що знаходиться поруч з будинком культури.

- У нас парк облаштований після десятиріч забуття. Алеї підмітають вітродуями - вперше в історії Крюкова. У нас літній театр пацани перетворили на полігон для катання на скейтах, а парку живе білка на ім'я Фрося. Крюків'яни навіть з ганьби району змогли зробити пам'ятку: будівля побут комбінату «Троянда».

На території «Троянди» влаштовують фотосесії. Десятки дітей з мамами входять в образи казкових персонажів й говорять, що виходять цікаві сюжети. Наприкінці серпня було близько тридцяти дітей, - розповів чоловік.

 

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Автор: Альона Душенко
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