Друге життя «Троянди»: як живе закинута будівля у Крюкові

До редакції звернувся кременчужанин Микола, який розповів про друге життя закинутої недобудови «Троянда», що знаходиться поруч з будинком культури.

- У нас парк облаштований після десятиріч забуття. Алеї підмітають вітродуями - вперше в історії Крюкова. У нас літній театр пацани перетворили на полігон для катання на скейтах, а парку живе білка на ім'я Фрося. Крюків'яни навіть з ганьби району змогли зробити пам'ятку: будівля побут комбінату «Троянда».

На території «Троянди» влаштовують фотосесії. Десятки дітей з мамами входять в образи казкових персонажів й говорять, що виходять цікаві сюжети. Наприкінці серпня було близько тридцяти дітей, - розповів чоловік.