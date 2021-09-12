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Кременчук

У Кременчуці знайшли «капсулу часу» на колесах

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 115

 

Як відреставрували «капсулу часу» дивіться на відео

У Кременчуці знайшли мерседес в ідеальному стані, який простояв 15 років. Як розповів Богдан Величко, попри те, що автомобілем не користувалися, він завівся «з пів тичка». 

Як відреставрували «капсулу часу» дивіться на відео:

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: KabinaRacing
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