У Кременчуці знайшли «капсулу часу» на колесах

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 115

У Кременчуці знайшли мерседес в ідеальному стані, який простояв 15 років. Як розповів Богдан Величко, попри те, що автомобілем не користувалися, він завівся «з пів тичка».

Як відреставрували «капсулу часу» дивіться на відео: