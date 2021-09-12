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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях Chery збив пенсіонера

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 514

 

Чоловіка госпіталізували

11 вересня, близько 12.00, у Горішніх Плавнях на проспекті Героїв Дніпра сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 68-річний водій Chery Amulet збив 73-річного пішохода. В результаті ДТП, пішохода з травмами госпіталізували до Горішньоплавнівської міської лікарні.

 

Слідчими Кременчуцького райуправління поліції вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Горішні Плавні
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