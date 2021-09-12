У Горішніх Плавнях Chery збив пенсіонера

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11 вересня, близько 12.00, у Горішніх Плавнях на проспекті Героїв Дніпра сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 68-річний водій Chery Amulet збив 73-річного пішохода. В результаті ДТП, пішохода з травмами госпіталізували до Горішньоплавнівської міської лікарні.

Слідчими Кременчуцького райуправління поліції вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.