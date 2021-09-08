Невідомі на Молодіжному прив'язали собаку металевим ланцюгом

У Кременчуці молодий хлопець Артем, 6 вересня, на Молодіжному знайшов привязаного до дерева пса. Як повідомили у «Спецсервісі», кременчужанин йшов уздовж лісосмуги за залізничною станцією «Кагамлицька» (район Молодіжного). Раптом почув виття собаки, що доноситься здалеку. Через деякий час йому вдалося знайти собаку, прив'язаним до дерева якимось металевим ланцюгом.
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