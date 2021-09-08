Невідомі на Молодіжному прив'язали собаку металевим ланцюгом

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 200 Коментарів: 1

У Кременчуці молодий хлопець Артем, 6 вересня, на Молодіжному знайшов привязаного до дерева пса. Як повідомили у «Спецсервісі», кременчужанин йшов уздовж лісосмуги за залізничною станцією «Кагамлицька» (район Молодіжного). Раптом почув виття собаки, що доноситься здалеку. Через деякий час йому вдалося знайти собаку, прив'язаним до дерева якимось металевим ланцюгом.

- Імовірність того, що хтось просто побачив собаку, що біжить уздовж залізниці і прив'язав, дуже мала. Її б там, серед дерев, просто ніхто не знайшов. Дуже хочеться сподіватися на краще, але висновок напрошується сам собою - собака нікому не потрібен. Незважаючи на те, який пес зараз змарнілий, він дуже красивий і величний. Ім'я для нього ми поки не придумали. Собака великого розміру, вік - приблизно 2 роки. На правій задній лапі у нього не вистачає кількох пальців. Травма стара, заживша, можливо, колись собака потрапив в капкан. Шукаємо для цього песика добрі руки! Приходьте з ним знайомитися, - йдеться у повідомленні Спецсервісу.

КП Спецсервіс-Кременчук, вул. Горького, 48/75

067-203-21-97 - робочий номер телефону.

Графік роботи: щодня з 8 до 17 (з 12 до 13 - обідня перерва)