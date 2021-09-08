Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Кременчук, Шукаю господаря

Невідомі на Молодіжному прив'язали собаку металевим ланцюгом

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 200 Коментарів: 1

Чотирилапий знаходиться у притулку й шукає нового господаря

У Кременчуці молодий хлопець Артем, 6 вересня, на Молодіжному знайшов привязаного до дерева пса. Як повідомили у «Спецсервісі», кременчужанин йшов уздовж лісосмуги за залізничною станцією «Кагамлицька» (район Молодіжного). Раптом почув виття собаки, що доноситься здалеку. Через деякий час йому вдалося знайти собаку, прив'язаним до дерева якимось металевим ланцюгом.

- Імовірність того, що хтось просто побачив собаку, що біжить уздовж залізниці і прив'язав, дуже мала. Її б там, серед дерев, просто ніхто не знайшов. Дуже хочеться сподіватися на краще, але висновок напрошується сам собою - собака нікому не потрібен. Незважаючи на те, який пес зараз змарнілий, він дуже красивий і величний. Ім'я для нього ми поки не придумали. Собака великого розміру, вік - приблизно 2 роки. На правій задній лапі у нього не вистачає кількох пальців. Травма стара, заживша, можливо, колись собака потрапив в капкан. Шукаємо для цього песика добрі руки! Приходьте з ним знайомитися, - йдеться у повідомленні Спецсервісу. 

КП Спецсервіс-Кременчук, вул. Горького, 48/75
067-203-21-97 - робочий номер телефону.

Графік роботи: щодня з 8 до 17 (з 12 до 13 - обідня перерва)

 

7
Автор: Альона Душенко
Теги: собака Спецсервіс-Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

24
Крошки абсурда:
Сьогодні, 09:19

Очень красивый песик. Вскоре будет радовать своих новых хозяев. А предыдущих самих надо подальше от людей приковать цепью. 


7 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх