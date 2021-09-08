З новачком «Рулав Одд»: стало відомо з ким зіграє ХК «Кременчук» у чемпіонаті

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 347

Українська хокейна ліга оприлюднила фінальний список учасників чемпіонату України з хокею 6-го сезону.

Клуби-учасники чемпіонату:

«Білий Барс» (Біла Церква)

«Дніпро» (Херсон)

«Донбас» (Донецьк)

«Краматорськ» (Краматорськ)

«Кременчук» (Кременчук)

«Маріуполь» (Маріуполь)

«Сокіл» (Київ)

«Рулав Одд» (Харків)

Таким чином, в новому сезоні Української хокейної ліги візьме участь новачок з Харкова. 8 команд проведуть в регулярному чемпіонаті 168 матчів - кожен клуб зіграє по 42 гри в 6 кіл.

Нагадаємо, що новий сезон Української хокейної ліги стартує 17 вересня. У матчі-відкритті зіграють фіналісти минулого сезону - Донбас і Сокіл. Переможець поєдинку отримає Кубок Відкриття. Повний календар змагань на сезон 2021/22 буде опублікований пізніше.