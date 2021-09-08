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Кременчук, Спорт, Кременчуг

З новачком «Рулав Одд»: стало відомо з ким зіграє ХК «Кременчук» у чемпіонаті

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 347

 

Визначилася остаточна кількість учасників чемпіонату 

Українська хокейна ліга оприлюднила фінальний список учасників чемпіонату України з хокею 6-го сезону. 

Клуби-учасники чемпіонату:

  • «Білий Барс» (Біла Церква)
  • «Дніпро» (Херсон)
  • «Донбас» (Донецьк)
  • «Краматорськ» (Краматорськ)
  • «Кременчук» (Кременчук)
  • «Маріуполь» (Маріуполь)
  • «Сокіл» (Київ)
  • «Рулав Одд» (Харків)

Таким чином, в новому сезоні Української хокейної ліги візьме участь новачок з Харкова. 8 команд проведуть в регулярному чемпіонаті 168 матчів - кожен клуб зіграє по 42 гри в 6 кіл.

Нагадаємо, що новий сезон Української хокейної ліги стартує 17 вересня. У матчі-відкритті зіграють фіналісти минулого сезону - Донбас і Сокіл. Переможець поєдинку отримає Кубок Відкриття. Повний календар змагань на сезон 2021/22 буде опублікований пізніше.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук УХЛ ФХУ
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