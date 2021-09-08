З новачком «Рулав Одд»: стало відомо з ким зіграє ХК «Кременчук» у чемпіонаті

Українська хокейна ліга оприлюднила фінальний список учасників чемпіонату України з хокею 6-го сезону.
Клуби-учасники чемпіонату:
Таким чином, в новому сезоні Української хокейної ліги візьме участь новачок з Харкова. 8 команд проведуть в регулярному чемпіонаті 168 матчів - кожен клуб зіграє по 42 гри в 6 кіл.
Нагадаємо, що новий сезон Української хокейної ліги стартує 17 вересня. У матчі-відкритті зіграють фіналісти минулого сезону - Донбас і Сокіл. Переможець поєдинку отримає Кубок Відкриття. Повний календар змагань на сезон 2021/22 буде опублікований пізніше.
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