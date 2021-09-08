У льотному коледжі за 19 млн грн відремонтують їдальню

У їдальні Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС зроблять капітальний ремонт за 19 млн грн. Відповідний тендер оголосили на Prozorro.
Мова йде про їдальню, яка знаходиться на аеродромі Велика Кохнівка у селі Рокитному за адресою вул. Кагамлицька, 2. Там замінять двері, вікна, комунікації, закуплять нове обладнання.
Пропозиції на тендер прийматимуть до 12 вересня. Ремонт планують завершити до кінця 2022 року.
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