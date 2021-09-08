У льотному коледжі за 19 млн грн відремонтують їдальню

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 548

У їдальні Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС зроблять капітальний ремонт за 19 млн грн. Відповідний тендер оголосили на Prozorro.

Мова йде про їдальню, яка знаходиться на аеродромі Велика Кохнівка у селі Рокитному за адресою вул. Кагамлицька, 2. Там замінять двері, вікна, комунікації, закуплять нове обладнання.

Пропозиції на тендер прийматимуть до 12 вересня. Ремонт планують завершити до кінця 2022 року.