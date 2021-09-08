«Кубок друзів 2021»: на Кременчуцькому водосховищі пройшов турнір з рибної ловлі

4-5 вересня 2021 року на території ділянки дамби Кременчуцького водосховища поблизу села Недогарки Кременчуцького району пройшов Всеукраїнський турнір зі спортивної ловлі риби фідером «Кубок друзів 2021» серед спортсменів з вадами слуху. Про захід, організований компанією «FLAGMAN», розповів Полтавський рибоохоронний патруль на своїй Facebook-сторінці.
У змаганні взяли участь 32 спортсмени з Києва, Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Світловодська.
Напередодні заходу рибпатрульні Полтавщини перевірили ділянку водойми на предмет заборонених знарядь лову, а під час турніру здійснювали контроль за дотриманням Правил любительського та спортивного рибальства.
Всю зловлену рибу спортсмени випустили назад у воду одразу після підрахунку результатів.
Після завершення змагань переможців та призерів нагородили грамотами, медалями, кубками та цінними подарунками від спонсорів. Кожен учасник змагань отримав сувеніри на згадку про турнір.
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