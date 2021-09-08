Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.

"Я завжди вважав страховку своєрідним оберегом. Думав,що якщо син буде застрахований, то з ним точно нічого не трапиться. Тільки зараз розумію,що трапитися може у будь-кому випадку. І страховка – не оберіг. А внесок у найскоріше відновлення."

Декілька років тому розмовляв із знайомим, у якого син. Малому було 10 років. Самостійний, розумний, гордість батьків. Спортсмен, протягом тривалого часу займався дзюдо. Дитина була застрахована в нашому «Мега-Полісі». До речі, це досить зручно-оформлювати страховку на рік. Перед кожними змаганнями не потрібно було робити новий страховий поліс.

В спорті, на жаль, не виключені травми. Трапилося так, що на одному змаганні хлопчик отримав перелом руки. Наступного дня його батько зайшов до офісу, щоб написати заяву на відшкодування. І от в розмові сказав цікаву фразу: «Я завжди вважав страховку своєрідним оберегом. Думав,що якщо син буде застрахований, то з ним точно нічого не трапиться. Тільки зараз розумію,що трапитися може у будь-кому випадку. І страховка – не оберіг. А внесок у найскоріше відновлення».

Така думка мене вразила, хоча почуття я розумію. Дійсно, іноді наші клієнти думають, що страховка – це оберіг, гарантія того, що нічого не трапиться. Особливо, якщо мова про здоров’я дітей. Людина так влаштована, що відмовляється думати про неприємне.

Ще був один цікавий випадок. Дитина отримала травму, але батьки відмовилися отримувати відшкодування. Начебто, не дуже добре брати гроші за травмування.

Виявляється, що навіть так іноді думають! Звичайно, пояснили, що це не плата за травмування, а фінансова допомога для швидкого одуження, для якісної реабілітації. Приємно, що нас почули і відшкодування було виплачено☺

Що маємо в підсумку? Страховка – річ дієва та необхідна. Особливо, для дітей на порозі нового навчального року. Захист діє 24 години протягом року. Дитина захищена під час перебування в школі, дома, на канікулах, у бабусі на вихідних, на дитячих майданчиках, на екскурсіях та під час занять в спортивних секціях та гуртках.

Ми максимально намагалися врахувати всі ризики – в спорті, дома, під час відпочинку. Страхову суму наші клієнти обирають самі. Але слід звернути увагу на один нюанс: від страхової суми залежить не лише платіж, а й сума відшкодування. Якщо цікаво, то наші консультанти прорахують платіж та орієнтовне відшкодування по найбільш розповсюдженим страховим випадкам.

Тож, вітаю всіх з початком навчального року! Дітям - успіхів, навчання в задоволення, гарних друзів, цікавого та безпечного дорослішання. А батькам – спокою, спокою та ще раз спокою. Звертайтеся, ми з цим допоможемо☺