В районі Малої Кохнівки браконьєри виловили сітками 41 кілограм риби

7 вересня на «гарячу лінію» Полтавського рибоохоронного патруля зателефонували небайдужі громадяни, які повідомили про незаконний вилов риби неподалік від села Мала Кохнівка. На місці рибоохоронці виявили у водоймі 5 сіток загальною довжиною 400 метрів.

В сітках знаходилась риба вагою понад 41 кілограм, а саме:

Розмір збитків, завданих рибному господарству, становить – 14 467 гривень.

З огляду на те, що нанесено значну суму збитків рибному господарству на місце події викликали слідчо-оперативну групу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області для подальших слідчих дій та спільного документування порушення Правил рибальства, що містить ознаки кримінального проступку.

Держінспектори оформили акт безгосподарського майна, власника якого встановити не вдалося, та подали заяву про відкриття кримінального провадження.

Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучили до відповідного рішення суду.

Відомості по даному факту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки вбачаються ознаки кримінального проступку передбаченого статтею 249 КК України (незаконне зайняття рибним промислом).