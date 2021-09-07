Рятувальники Кременчука отримали другу партію гуманітарної допомоги з Нідерландів

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За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України у Полтавській області, 7 вересня на території 14-ї державної пожежно-рятувальної частини у Кременчуці відбулася урочиста передача другого вантажу гуманітарної допомоги від партнерів із Королівства Нідерландів.

Під час заходу заступник начальника Головного управління ДСНС України у Полтавській області Ярослав Любецький вручив особовому складу сертифікати на отримання спеціального одягу.

Рятувальники 2-го державного пожежно-рятувального загону в рамках співробітництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій з нідерландським благодійним фондом «Firefighter United» отримали 47 комплектів захисного одягу пожежних та 90 захисних пожежних комбінезонів.

Рятувальники планують і надалі співпрацювати з нідерландськими колегами, які вже стали надійними партнерами Головного управління ДСНС України у Полтавській області.