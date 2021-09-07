Велоперегони Деївські Трейли «Корона геть-2» зібрала понад 50 учасників на Деївській горі

У неділю, 5 вересня, пройшли змагання Деївські Трейли «Корона геть-2». Як розповів організатор змагань Олексій Корчак, у перегонах взяли участь 52 учасника в чотирьох категоріях. Змагання проходили на спеціально підготволеній трасі на Деївській горі.
Результати змагань наступні.
1. Савінов Ян – Yan Savinov – Черкаси
2. Душенко Антон – А – Світловодськ
3. Коновал Антон – toni.konoval – Харків
1. Коломієц Надія – Lucky – Харків – Велоспринт-Fenwicks
2. Питомець Анна – Horo – Харків – Postproduction Cycling Team
3. Літвіщенко Альона – Алёнка – Дніпро – Quick Cycling Team
1. Пустовіт Антон – tony – Світловодськ – Giant Ukraine
2. Перепелиця Олег
3. Зачепа Богдан – zachepa.bogdan – Кременчук – TriKatlet
1. Єренков Альберт – Альберт 017 – Дніпро – Quick Cycling Team
2. Бабченко Сергій – Babchenko – Нікополь – TriKatlet
3. Маньков Максим – Maxim – Кременчук