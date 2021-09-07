Велоперегони Деївські Трейли «Корона геть-2» зібрала понад 50 учасників на Деївській горі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 448

Участь у змаганнях взяли хлопці та дівчата

У неділю, 5 вересня, пройшли змагання Деївські Трейли «Корона геть-2». Як розповів організатор змагань Олексій Корчак, у перегонах взяли участь 52 учасника в чотирьох категоріях. Змагання проходили на спеціально підготволеній трасі на Деївській горі.

Результати змагань наступні.

Категорія « Зухвалі парубки »:

1. Савінов Ян – Yan Savinov – Черкаси

2. Душенко Антон – А – Світловодськ

3. Коновал Антон – toni.konoval – Харків

Категорія « Панянки роверові »:

1. Коломієц Надія – Lucky – Харків – Велоспринт-Fenwicks

2. Питомець Анна – Horo – Харків – Postproduction Cycling Team

3. Літвіщенко Альона – Алёнка – Дніпро – Quick Cycling Team

Категорія « Пекельні кантрілі »:

1. Пустовіт Антон – tony – Світловодськ – Giant Ukraine

2. Перепелиця Олег

3. Зачепа Богдан – zachepa.bogdan – Кременчук – TriKatlet

Категорія « Вуйки з нержавiючої сталi »:

1. Єренков Альберт – Альберт 017 – Дніпро – Quick Cycling Team

2. Бабченко Сергій – Babchenko – Нікополь – TriKatlet

3. Маньков Максим – Maxim – Кременчук