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Велоперегони Деївські Трейли «Корона геть-2» зібрала понад 50 учасників на Деївській горі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 448

 Участь у змаганнях взяли хлопці та дівчата

У неділю, 5 вересня, пройшли змагання Деївські Трейли «Корона геть-2». Як розповів організатор змагань Олексій Корчак, у перегонах взяли участь 52 учасника в чотирьох категоріях. Змагання проходили на спеціально підготволеній трасі на Деївській горі.

Результати змагань наступні.

Категорія «Зухвалі парубки»:

1. Савінов Ян – Yan Savinov – Черкаси
2. Душенко Антон – А – Світловодськ
3. Коновал Антон – toni.konoval – Харків

Категорія «Панянки роверові»:

1. Коломієц Надія – Lucky – Харків – Велоспринт-Fenwicks
2. Питомець Анна – Horo – Харків – Postproduction Cycling Team
3. Літвіщенко Альона – Алёнка – Дніпро – Quick Cycling Team

 

Категорія «Пекельні кантрілі»:

1. Пустовіт Антон – tony – Світловодськ – Giant Ukraine
2. Перепелиця Олег
3. Зачепа Богдан – zachepa.bogdan – Кременчук – TriKatlet

Категорія «Вуйки з нержавiючої сталi»:

1. Єренков Альберт – Альберт 017 – Дніпро – Quick Cycling Team
2. Бабченко Сергій – Babchenko – Нікополь – TriKatlet
3. Маньков Максим – Maxim – Кременчук

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Антон Коба
Теги: велогонки
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