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У Кременчуці виявили двох громадян Азербайджану, які нелегально перебували в Україні

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 145 Коментарів: 1

 

Чоловіки порушили терміни перебування в країні та ухилялися від виїзду

7 вересня відділ комунікації поліції Полтавської області повідомив, що у Кременчуці виявили двох громадян Республіки Азербайджан, які порушили міграційне законодавство. Чоловіки потрапили в поле зору правоохоронців під час проведення цільових профілактичних заходів  поліцейським управлінням міграційної поліції спільно з працівниками Крюківського районного відділу у місті Кременчуці Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області.

Іноземці перебували на території України без законних підстав: вони не виїхали за межі держави у встановлений законодавством термін, проживали без документів на право проживання в Україні та ухилялися від виїзду.

Міграційна поліція області звернулася з клопотанням до регіонального Управління ДМС про притягнення порушників міграційного законодавства до адміністративної відповідальності та їх примусового повернення до країни походження.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: нелегали міграційне законодавство поліція
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Коментарі: 1

881
inattentive:
Сьогодні, 15:00

Ну , как бы и новость и нет.

 


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