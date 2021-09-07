У Кременчуці виявили двох громадян Азербайджану, які нелегально перебували в Україні

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Чоловіки порушили терміни перебування в країні та ухилялися від виїзду

7 вересня відділ комунікації поліції Полтавської області повідомив, що у Кременчуці виявили двох громадян Республіки Азербайджан, які порушили міграційне законодавство. Чоловіки потрапили в поле зору правоохоронців під час проведення цільових профілактичних заходів поліцейським управлінням міграційної поліції спільно з працівниками Крюківського районного відділу у місті Кременчуці Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області.

Іноземці перебували на території України без законних підстав: вони не виїхали за межі держави у встановлений законодавством термін, проживали без документів на право проживання в Україні та ухилялися від виїзду.

Міграційна поліція області звернулася з клопотанням до регіонального Управління ДМС про притягнення порушників міграційного законодавства до адміністративної відповідальності та їх примусового повернення до країни походження.