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Топ новина, Кременчук

Пішки чи на колесах: що означають нові знаки у сквері імені О. Бабаєва

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 596 Коментарів: 3

 

«ТелеграфЪ» поцікавився, звідки ці знаки з'явилися та чи змінилися правила для відвідувачів скверу

Не так давно в улюбленому місці відпочинку кременчужан з'явилися нові дорожні знаки. Дехто здивувався, дехто зрадів чи обурився - а ми вирішили дізнатися, що означає таке «‎нововведення».

Спочатку розберемося, що ж це за знак - адже не всі мешканці Кременчука закінчили автошколу. Знак відноситься до заборонних і означає, що в певному місці не дозволяється пересуватися на велосипеді.

 

У патрульній поліції сказали, що не мають відношення до нових знаків, адже у правилах дорожнього руху чітко прописана заборона на рух велосипедистів по пішохідним доріжкам. Тож сенсу встановлювати додаткові знаки в поліції не бачать.

п. 6.6. ПДР України:

в) велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).

З'ясувалося, що знаки по всьому периметру сквера імені О. Бабаєва встановили працівники «‎Благоустрою», аби нагадати про те, що сквер - місце відпочинку виключно для пішоходів.

Але ж де-факто у сквері правилами нехтують не лише велосипедисти, а й власники самокатів. Для останніх взагалі не прописані окремі правила, чим активно користуються керманичі такого транспорту. І якщо малеча ніяких проблем для відпочиваючих не створює, то підлітки часто ганяють на велосипедах та самокатах так, що тільки встигай ухилятися! Постраждати в такій ситуації можуть як самі «‎водії», так і перехожі та маленькі діти, які щойно навчилися ходити.

КП «‎Благоустрій Кременчука» сподівається, що знаки якось вплинуть на ситуацію та знизить вірогідність травматизму серед відвідувачів скверу.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: велосипеди самокати дорожні знаки

Чи вважаєте ви доцільною заборону на катання на велосипедах та самокатах у сквері?

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Коментарі: 3

219
Olexander:
Сьогодні, 14:23

Для самокатників --площа перед "Кремнем" (готель) катайся скільки завгодно.


4 0
400
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 14:29

Наконец-то! Осталось только контролировать и штрафовать.


6 0
219
ecolog:
Сьогодні, 15:01

А де велосипедні доріжки у нас в місті, нагадайте? Крім набережної. І чого заборона тільки в парку Бабаєва? А, забула, це ж сакральне місце: по газонах не ходити, не шуміти і т.п.


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