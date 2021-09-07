Обрати майбутню професію кременчуцьким школярам допоможуть професіонали

В Україні стартував масштабний всеукраїнський проєкт із профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії». Комунікаційно-просвітницька кампанія охопить понад пів мільйона учнів та вчителів старших класів усіх загальноосвітніх шкіл України вже цього року.
Учні старших класів з усіх регіонів України можуть безкоштовно:
Також у вересні запрацює Школа кар’єрного радника, в якій кожен вчитель може здобути практичні знання профорієнтаційної роботи.
У МОН стурбовані тим, що все більше українців виїжджають за кордон у пошуках роботи. За офіційною статистикою понад 50% українців працюють не за фахом, що призводить до структурного безробіття. І саме для розв’язання цієї проблеми Міносвіти визначило професійну орієнтацію молоді одним з основних своїх пріоритетів.
Докладніше з проєктом «Обери професію своєї мрії» можна ознайомитися за посиланням.