Обрати майбутню професію кременчуцьким школярам допоможуть професіонали

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 456 Коментарів: 1

В Україні стартував масштабний всеукраїнський проєкт із профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії». Комунікаційно-просвітницька кампанія охопить понад пів мільйона учнів та вчителів старших класів усіх загальноосвітніх шкіл України вже цього року.

Учні старших класів з усіх регіонів України можуть безкоштовно:

пройти профорієнтаційне тестування;

отримати консультацію кар’єрного радника;

ознайомитись із трендами ринку праці завдяки мультимедійним курсам у міжнародному форматі SCORM;

відвідати онлайн-екскурсії на найкращі українські підприємства.

Також у вересні запрацює Школа кар’єрного радника, в якій кожен вчитель може здобути практичні знання профорієнтаційної роботи.

У МОН стурбовані тим, що все більше українців виїжджають за кордон у пошуках роботи. За офіційною статистикою понад 50% українців працюють не за фахом, що призводить до структурного безробіття. І саме для розв’язання цієї проблеми Міносвіти визначило професійну орієнтацію молоді одним з основних своїх пріоритетів.

Докладніше з проєктом «Обери професію своєї мрії» можна ознайомитися за посиланням.