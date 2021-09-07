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Обрати майбутню професію кременчуцьким школярам допоможуть професіонали

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 456 Коментарів: 1

 

Стартував всеукраїнський проєкт від МОН

В Україні стартував масштабний всеукраїнський проєкт із профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії». Комунікаційно-просвітницька кампанія охопить понад пів мільйона учнів та вчителів старших класів усіх загальноосвітніх шкіл України вже цього року.

Учні старших класів з усіх регіонів України можуть безкоштовно:

  • пройти профорієнтаційне тестування;
  • отримати консультацію кар’єрного радника;
  • ознайомитись із трендами ринку праці завдяки мультимедійним курсам у міжнародному форматі SCORM;
  • відвідати онлайн-екскурсії на найкращі українські підприємства.

Також у вересні запрацює Школа кар’єрного радника, в якій кожен вчитель може здобути практичні знання профорієнтаційної роботи.

У МОН стурбовані тим, що все більше українців виїжджають за кордон у пошуках роботи. За офіційною статистикою понад 50% українців працюють не за фахом, що призводить до структурного безробіття. І саме для розв’язання цієї проблеми Міносвіти визначило професійну орієнтацію молоді одним з основних своїх пріоритетів.

Докладніше з проєктом «Обери професію своєї мрії» можна ознайомитися за посиланням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: освіта профорієнтація

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Коментарі: 1

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evil:
Сьогодні, 16:21

Учні старших класів з усіх регіонів України можуть безкоштовно: - пройти профорієнтаційне тестування


У випускному класі школи нам теж проводили таке "тестування". Але коли я отримав результат то зрозумів, шо то повна маячня. Дурня змащена маслом!

Однією з професій яку мені рекомендовано було обрати за результатами тестів це - філософ. Стид та сором. Філософ. Яким боком його до мене причипили, невідомо. Відчуття таке, шо генератором випадкових слів. Ще була рекомендація психолог. Я за природою схильний до мізантропії. Який до біса з мене психолог? Тому я обрав собі роботу за фахом ядерна фізика. 

 


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