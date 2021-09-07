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Лікарняний можна буде отримати лише після особистого огляду лікарем

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 622

 

У МОЗ змінили текст інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян 

7 вересня набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України від 2 серпня 2021 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України»‎.

Раніше з метою запобігання розповсюдженню COVID-19 лікарняний могли видати на підставі звернення та опитування хворого по телефону або через інтернет. Проте, цей пункт виключили з інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

Також документом внесені зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я: тепер формування медичних висновків здійснюється тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарняні МОЗ
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