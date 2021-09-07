Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Кременчук, Спорт, Полтавщина

Головного тренера з Полтавщини дискваліфікували довічно

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 690

Крім тренера покарання отримав футболіст та представник клубу

Українська асоціація футболу винесла покарання за неналежну поведінку під час матчу другого раунду Кубка України між «Олімпією» та «Вовчанськом».

Не дитячі пристрасті та розбірка з арбітром

Поєдинок другого раунду кваліфікації між командами закінчився із мінімальним рахунком 1:0. Після матчу головний тренер «Олімпії» Олександр Кулик напав на арбітра зустрічі Ростислава Дубину.

Через інцидент Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відкрив справу проти представників «Олімпії». Та покарав кількох представників клубу.

Найжорсткіше покарання отримав головний тренер «Олімпії». КДК УАФ заборонив Олександрові Кулику довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом.

Крім тренера, покарання отримали захисник Олександр Гарбар, який також напав на арбітра. Його дискваліфікували на один рік. Аналогічне покарання отримав також начальник команди Дмитро Галицький.

Щодо санкцій проти клубу, то «Олімпію» зобов'язали сплатити штраф у розмірі 100 тисяч гривень.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Олімпія
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх