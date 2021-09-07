Головного тренера з Полтавщини дискваліфікували довічно

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 690

Крім тренера покарання отримав футболіст та представник клубу

Українська асоціація футболу винесла покарання за неналежну поведінку під час матчу другого раунду Кубка України між «Олімпією» та «Вовчанськом».

Поєдинок другого раунду кваліфікації між командами закінчився із мінімальним рахунком 1:0. Після матчу головний тренер «Олімпії» Олександр Кулик напав на арбітра зустрічі Ростислава Дубину.

Через інцидент Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відкрив справу проти представників «Олімпії». Та покарав кількох представників клубу.

Найжорсткіше покарання отримав головний тренер «Олімпії». КДК УАФ заборонив Олександрові Кулику довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом.

Крім тренера, покарання отримали захисник Олександр Гарбар, який також напав на арбітра. Його дискваліфікували на один рік. Аналогічне покарання отримав також начальник команди Дмитро Галицький.

Щодо санкцій проти клубу, то «Олімпію» зобов'язали сплатити штраф у розмірі 100 тисяч гривень.